Турнир претендентов. 5-й тур. Грищук сыграет с Лижэнем, Непомнящий встретится с Хао, другие партии

22 марта пройдет пятый тур шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге.

Россиянин Александр Грищук сыграет с китайцем Дином Лижэнем, встретится с Ван Хао.

Победитель турнира претендентов в конце 2020 года сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.

Турнир претендентов

Екатеринбург, Россия

5-й тур

Начало – 14.00 по московскому времени

(Нидерланды) – Фабиано Каруана (США)

(Россия) – Дин Лижэнь (Китай)

Кирилл Алексеенко (Россия) – (Франция)

Ян Непомнящий (Россия) – Ван Хао (Китай)

Турнирное положение: Непомнящий, Вашье-Лаграв, Хао – по 2,5, Каруана, Грищук – по 2, Лижэнь, Гири, Алексеенко – по 1,5.