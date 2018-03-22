Турнир претендентов. 5-й тур. Грищук сыграет с Лижэнем, Непомнящий встретится с Хао, другие партии

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22 марта пройдет пятый тур шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге.

Россиянин Александр Грищук сыграет с китайцем Дином Лижэнем, Ян Непомнящий встретится с Ван Хао.

Победитель турнира претендентов в конце 2020 года сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону. 

Турнир претендентов

Екатеринбург, Россия

5-й тур

Начало – 14.00 по московскому времени

Аниш Гири (Нидерланды) – Фабиано Каруана (США)

Александр Грищук (Россия) – Дин Лижэнь (Китай)

Кирилл Алексеенко (Россия)Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Ян Непомнящий (Россия) – Ван Хао (Китай)

Турнирное положение: Непомнящий, Вашье-Лаграв, Хао – по 2,5, Каруана, Грищук – по 2, Лижэнь, Гири, Алексеенко – по 1,5.

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