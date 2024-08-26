«Король ринга» – звездный мордобой на Первом канале. Зачем все это было нужно?

Исследование Спортса’’.

Если сейчас бои звезд в клетке кажутся привычными, а поп-MMA уже превратились в целую империю, видеть такое зрелище в середине нулевых сразу на федеральном канале как минимум – необычно, как максимум – спорно и провокационно.

«Король ринга» – программа, где российские звезды боксировали друг с другом – задержалась на Первом канале всего на два сезона, но стала необычным кейсом отечественного телевидения:

• В отличие от других спортивных шоу со звездами, у нее был полностью оригинальный формат, придуманный в России;

• На съемки приезжали Дольф Лундгрен и Уилл Смит;

• Алла Пугачева комментировала финальные бои;

• Звезды для шоу сбрасывали и набирали по 10 кг и отказывались от секса;

• Никита Джигурда дрался с давлением под 250, а Отар Кушанашвили остался без зубов.

Что это был за проект и как стал возможным?

«Все кричат: «Пидор! Пидор!» И тут я в ответ – бац!» В «Короле ринга» хотел участвовать даже Моисеев, но приглашение звезд – проблема

По словам режиссера-постановщика Андрея Болтенко в разговоре со Спортсом’’, договориться со звездами было очень сложно. Как минимум публично говорилось об отказах Михаила Пореченкова, Филиппа Киркорова и Юрия Шевчука. А каждый из согласившихся хотел проверить себя, несмотря на возможный ущерб.

Участники приходили в проект с разным бойцовским бэкграундом: Николай Лукинский, Игорь Ливанов и Евгений Дятлов в юности занимались боксом, Алексей Хворостян – кикбоксингом, Анатолий Журавлев вообще спарринговал с Николаем Валуевым.

«Покойный Володя Турчинский позвонил чуть больше, чем за полгода до премьеры, – вспоминал Эдгард Запашный. – Мы с братом были в Уфе. Он сказал, что будет некий контактный турнир. И я понял, что это реально – звезды начнут лупить друг друга. На следующий день мы вместе с братом пошли в тренажерный зал. В секции бокса я познакомился с тренером Сергеем Кубышевым. Начали тренироваться. Окунулся в мир бокса».

Актер Анатолий Журавлев отметил , что пошел в «Короля ринга» не ради саморекламы: «Согласитесь, я и так достаточно узнаваем. Просто понял, что это мое шоу, что здесь могу доказать, что на что-то способен. В кино я часто играл плохих парней, вот репутация и пригодилась».

Евгений Дятлов объяснил Спортсу’’ мотивацию: «Я согласился, потому что уже предвидел этот проект. Как только увидел «Звезды на льду», понял, что круче этого в плане соревнований, ажиотажа и боления может быть, только если звезды начнут друг друга мутузить. А борьба ли это, бокс или что-то смешанное – можно было дальше уже разбираться в деталях.

Мне понравился первый день, когда я приехал в Москву. Все остальные участники – москвичи, тренировались на боксерских базах. А я питерский. Перед началом соревнований [тренеры] смотрели на мой уровень подготовки. Когда я выполнял задания, тренер говорил: «Ты только не выдавай, что умеешь, что не умеешь». Но те, кто меня проверяли, люди очень опытные. Когда они увидели, как я пытался имитировать левого парня, тренер [Константин] Копцев все равно спросил: «Сколько у тебя боев? Ты где выступал?» Было смешно».

Михаил Полицеймако не занимался боксом, но согласился , несмотря на опасения жены и мамы: «Хотел почувствовать себя настоящим мужчиной, реально подраться. И это не страшно: меня бьют, я бью. Жена Лара была против, но я убедил ее, что бокс – не мордобой, а искусство точно рассчитать удар. И хотя сейчас мне до совершенства еще далеко, потихоньку осваиваюсь. А синяки… Тоже не страшно: после боя обратился к врачу, дали лед, все обойдется».

В итоге Полицеймако стал участником самого короткого боя второго сезона. Поединок против фигуриста Артура Дмитриева продлился всего несколько секунд и завершился нокаутом от Полицеймако первым же ударом. Дмитриев получил сотрясение мозга и больше не выступал.

Комментатор Кирилл Набутов [признан в России иностранным агентом] вспомнил для Спортса’’: «Не думаю, что тогда Дмитриев постоянно соблюдал режим, как предписывается. Он тренировал, был немного не в весе. Его уговорили поучаствовать. Он думал, что это какая-то игра, и вышел на расслабоне. Против него – Полицеймако. А Миша похож на кого угодно, кроме боксера. Зато перед этим он несколько месяцев тренировался у Марка Мельцера.

Может быть, Мельцер не много чему его научил, но Миша освоил один удар – правый боковой. Как сейчас это вижу. Звучит гонг. В одном углу Полицеймако, который по-волчьи смотрит на соперника. А в другом – расслабленный Дмитриев. И так же расслабленно он пошел на соперника.

А Миша, как учили, вобрав голову, плечи, подтянув кулаки, засадил ему прямо по бороде. И Артур как стоял, так и хлоп назад, как в «Рокки». Мишка был счастлив. Выходит такой Винни-Пух. Бабах! Сегодня это очень смешно. А тогда я даже испугался».

«Если честно, я в детстве был трусоват, – рассказывал актер Александр Носик, который во втором сезоне заменил Валдиса Пельша, хотя на тот момент участвовал в съемках сериала «Богатая и любимая». – Ребята дрались все время, я же – никогда. Решил заполнить этот пробел. Все уже оговорено [если будут повреждения на лице], гримеры и сценаристы предупреждены. Будем в случае чего придумывать соответствующий поворот в сюжете».

Некоторых звезд хватало только на один бой, а кто-то залетал в проект в середине и становился главным героем. При этом остальным можно было себя проверить в показательных поединках – иногда через них закрывались конфликты. Во втором сезоне певец Влад Топалов и журналист Леонид Закошанский, ранее устроившие драку в клубе, вышли на ринг. Топалов появился в защитном шлеме, а бой, за которым вместе с Познером следил Уилл Смит, завершился вничью – соперники пожали друг другу руки.

В «Короле ринга» даже хотел поучаствовать Борис Моисеев, но ему не нашли подходящего соперника. При этом, как отмечали тренеры, Моисеев усердно тренировался и сразу показал характер: «Научите меня драться. А то все кричат: «Пидор! Пидор!» И тут я в ответ – бац!»

Позже Моисеев говорил: «Жаль, конечно. Я бы выступил достойно. В детстве не раз доказывал правоту кулаками, как и все нормальные мальчишки. А разбитую физиономию можно пережить. Я планировал сражаться с Серегой Зверевым, мы начали тренироваться, но…»

Запашный ради боев отказался от секса, Лукинский и Дятлов скинули по 10 кг, Чернышов – набрал

По словам главного тренера проекта Константина Копцева, на подготовку артистов давался месяц: «Это очень мало: по-хорошему, необходимо хотя бы три месяца, еще лучше – полгода. К тому же большинство звезд никогда раньше не сталкивались с боксом. Я боялся, что получится клоунада. Но это стало и профессиональным вызовом: удастся научить их боксу или нет».

Подготовка шла на базе Горного университета и Университета природообустройства даже по выходным, но не у всех – из-за занятости на других проектах некоторые участники просто не успевали тренироваться. При этом победитель первого сезона Эдгард Запашный готовился к боям даже на гастролях в Караганде, где отыскал тренера.

Тренер Леонид Тлеубаев, с которым Запашный работал в Казахстане, вспоминал : «Позже я смотрел первые бои Эдгарда по телевизору, отмечал все его ошибки. Меня очень беспокоило, что он высоко держит голову, подбородок все время открыт. И тут появляются две девочки с видеокамерой. Говорят, что их прислал Эдгард, и просят дать ему несколько советов. Я все опасения и выложил, особо наказав держать голову ниже.

Потом оказалось, что Эдгард никого не присылал. Это были его поклонницы. Они с помощью той кассеты встретились с Запашным – мол, их Леонид Рахимжанович прислал. После мы вместе посмеялись над этим эпизодом, но главное – Эдгард увидел видеозапись и принял мои наставления. После этого он часто звонил мне – советовался. А когда дошел до финала, то позвонил и сказал, что хочет, чтобы я приехал в Москву и секундировал его последний бой».

Заряженность Запашного проявлялась на ринге – он выступал , несмотря на проблемы с рукой: «Где-то неделю я отдохнул [после предпоследнего боя], а потом полтора месяца готовился. Но я не знал, что у меня травма [разрыв связки подлопаточной мышцы] – причем в середине проекта. На четвертом бое с Епифанцевым я неудачно махнул и порвал связку – врачи не поставили правильный диагноз. О разрыве узнал за месяц до финала.

Горжусь, что я не отказался. В ночь мне сказали, что против меня выйдет Анатолий Журавлев, а я не представлял, кто это такой. Залез в интернет: 107 кг (у меня 95 кг), мастер спорта СССР по тхэквондо, боксер, бывший спарринг-партнер Николая Валуева. Думаю: «Твою мать. Как так-то?»

Во время подготовки участники спарринговали со студентами спортивных курсов и учились не отворачиваться и не закрывать глаза во время атак. Иван Кокорин (выключал бокс, когда видел его по телевизору) обучался полностью с нуля, а Пьер Нарцисс набирал форму, бегая по стадиону «Торпедо».

Разный уровень физической подготовки сказывался. Например, Валдис Пельш зашел в проект со старой травмой плеча, а потом его упрекали за недостаточное количество тренировок. Говорили, что после боя с Нарциссом Пельш даже потерял сознание. Но тренер Зуфер Хусяйнов объяснил: «У него разрыв связок руки. А плохо ему стало, потому что сразу после боя выкурил две сигареты подряд».

Евгений Дятлов получил предложение за два месяца до начала съемок и сразу начал подготовку, встроив ее в рабочий график – тогда он снимался в «Улицах разбитых фонарей». Два месяца каждый день по утрам Дятлов бегал, а потом шел тренироваться с остальными участниками:

«У меня были двухчасовые тренировки. Утром я выпивал что-то вроде кефира, отрабатывал – с меня столько пота стекало. После этого завтракал и начинались съемки. Поэтому я очень быстро похудел. К моменту приглашения весил где-то 95 кг. Мне сказали: «Нет-нет, все будут весить до 90 кг». На самом деле никто до 90 не весил, но я сильно поверил и похудел до 85-87. И в таком весе бился».

Выигравший второй сезон Николай Лукинский сильно похудел, совмещая тренировки с учебой на режиссерском факультете ГИТИСа: «У меня была такая спортивная диета – ничего жирного и соленого, лакомился в основном куриными грудками, пил натуральный кофе с медом. Сбросил 12 кг. Но не только из-за диеты – просто во время проекта я жил на бешеной скорости, динамика очень мощная».

Тренер Ашот Гаракян, который тренировал Андрея Чернышова, наоборот поставил ему задачу набрать вес и заставлял усиленно питаться. Чернышов даже пил специальные коктейли для увеличения массы и набрал 10 кг. Сам он рассказывал об ограничениях: «Я не курил последние несколько лет, но мог побаловаться сигаретой. Но тут же прекратил это баловство. Алкоголь раньше пил каждый вечер, но перестал. То же касается личной жизни, приходится себя ограничивать».

Другое ограничение – воздержание от половой жизни. Этой стратегией пользовался Эдгард Запашный: «Обратился к Косте Цзю: «Ты тоже так делал?» – «Тоже» – «За сколько?» – «За месяц-два. Просто заставлял себя не тратить энергию». Мое воздержание длилось месяца два до первого боя – 100%. Моя девушка на тот момент Елена Петрикова отнеслась к этому с пониманием. Она понимала жесткость происходящего, настоящность. В случае проигрыша я бы винил себя и окружающих».

«Король ринга» – чисто российское изобретение. Создатели хотели сделать «джентльменский клуб»

«Сейчас этого много, а тогда тренд везде приглашать звезд только зарождался – те же «Звезды на льду», – рассказал Спортсу’’ исполнительный продюсер Антон Гореславский. – Главная фишка, что все это собственная придумка, в отличие от многих крупных телевизионных проектов.

Обычно используется западная лицензия с адаптацией под наши реалии, но в «Короле ринга» все придумано с нуля, а в плане шоу ориентировались на профессиональные бои, на ESPN и HBO. На тот момент это был один из самых дорогостоящих проектов на российском телевидении. Их было не так много, как сейчас на всех каналах. Тогда такое позволить себе мог только Первый канал. Большой праймовый проект».

«Король ринга» в 2007 году стал еще одним витком экспериментов Первого канала, когда параллельно успешно запускались другие околоспортивные шоу (помните же «Большие гонки» с Дмитрием Нагиевым?). Режиссер-постановщик Андрей Болтенко после этого режиссировал Евровидение в Москве и церемонию открытия Олимпиады в Сочи.

По слухам, «Король ринга» придумал Александр Розенбаум, который в молодости сам занимался боксом, но отказался от участия в шоу. Болтенко отметил, что идея принадлежала шоураннеру Первого канала Сергею Кальварскому, но не исключил, что Розенбаум действительно мог предложить ее непублично. Сам он не увлекался боксом и ориентировался на картинку из фильмов – как «Рокки» и «Бешеный бык» Мартина Скорсезе.

Болтенко объяснил, почему «Короля ринга» снимали не телевизионно, а кинематографически: «В трансляции боксерских поединков камера снимает движение боксера вместе с ногами. Понятно, что весь удар, вся грациозность боксерских танцев больше в ногах, чем в руках. Поскольку у нас бокс не был виртуозным, рассчитывать в кадре на невероятные спортивные соревнования было сложно. Требовалось добавить драйва, настроения, атмосферы, которые компенсировали недостаточно филигранные поединки. В этом был приоритет».

Несмотря на не самый высокий уровень бокса, с драйвом и настроением проблем не было. «Это было похоже на реальные соревнования, потому что ребята реально заводились, входили в раж. Зрители тоже заводились. Когда людям публично бьют рожи, это всегда заводит. Конечно, в зале были свои. Их заводила соответствующая система: «Давай, давай», – вспомнил Кирилл Набутов.

Замысел «Короля ринга» – не в крови и грязи, а в мужском этикете. Андрей Болтенко объяснил: «Мы делали шоу про мужчин, про то, что присутствует в нас из бокса – этот джентльменский клуб, когда нельзя использовать навыки на улице, когда прощаешься и здороваешься с тренером за руку. Для нас это было очень важно».

Участники дрались дважды в неделю – и некоторые просили тренера плевать в них на удачу

Съемки «Короля ринга» проходили в павильоне на Донской улице (рядом находится Шаболовский телецентр), где для проекта возвели специальные декорации. «Страшное помещение, цех. Но очень большой и высокий, потому что я хотел, чтобы все было довольно масштабно. А в традиционном павильоне (тем более на Шаболовке) это сделать невозможно. Собственно, декораций и не было – по-моему, я сам их делал: трибуны, ринг, светодиодные экраны», – рассказал Андрей Болтенко.

По словам исполнительного продюсера Антона Гореславского, специфика съемок – за день не получалось снять больше одной программы, в отличие от других шоу: «Всем нужно восстановиться, у кого-то микротравмы. Съемки шли сутки, в которые вмещались пять боев по назначенному времени. Делали в режиме лайва без особых пауз, подогревая публику».

Как отметил Кирилл Набутов, когда канал покупает лицензию на шоу «Голос» или «Последний герой», продюсеры получают большую книжку с картинками и описанием, какие нужны персонажи, локации, испытания, судьи и сценарные ходы: «Здесь ничего этого не было – все придумывалось на живую нитку внутри канала. Опирались на собственные представления, как это должно быть».

По словам Эдгарда Запашного, бои проводились дважды в неделю: «Например, в среду и воскресенье. Или среда и пятница, то есть через день, что бывало чаще. Конечно, это неправильно. Ребятам, которые огребли в первых двух поединках, было тяжело восстановиться на третий, поэтому многие соскочили. Когда мы отсняли семь основных боев, было два месяца перерыва перед главным».

В первом сезоне зрителей у ринга развлекали Сергей Стиллавин и Геннадий Бачинский, во втором – Таир Мамедов и Анна Седокова. Основным комментатором стал Кирилл Набутов в дуэте с Владимиром Познером, который в том числе объявлял бои на ринге и общался с гостями – изначально на их место рассматривали Владимира Гендлина и Николая Фоменко.

«Зрителей было много. У меня фактически было две роли: вести репортаж и выступать как ринг-анонсер. После перестройки я же был ринг-анонсером – чуть ли не первым в стране. Я сидел в смокинге в комментаторской кабине, вставал, брал микрофон и объявлял, что в красном углу такой-то. Потом садился, вел репортаж один или с кем-то.

Нужно было работать так, будто это серьезный бой. При этом зрителям интонационными штуками я показывал, что это игра, но такая, где друг друга бьют по-настоящему. Делаешь вид, что все очень серьезно: «Посмотрите, какая у него стойка, руки внизу, как у великого [Виктора] Агеева», – вспоминал Кирилл Набутов.

Отдельная фишка – эпичные прозвища спортсменов: «Струя крови», «Чугунный кулак», «Нежное чудовище». Образы дополняли внешние атрибуты: рэпер Серега после боев ходил по рингу в телогрейке (как и его команда), Запашный надевал тигровый халат, а Лукинский выходил на поединки с плакатом «Коля, бей».

Тренер Ашот Гаракян рассказывал , что перед боями участники даже проводили ритуалы: «Там творится невообразимое. Кто-то молится, кто-то себе в обувь талисман подкладывает. Некоторые считают, что тренер на них должен плюнуть, чтобы бой прошел успешно. Они прямо так и говорят: «Ашот Иванович, плюнь на меня!»

В «Короле ринга» не было страховок, весовых категорий (дрались с разницей в 20 кг) и шлемов: «Медийные лица должны быть видны»

Бои проходили в формате трех раундов по 1,5 минуты. Участники (в каждом сезоне – по восемь, но были замены, если кто-то вылетал из-за травм) по разу дрались друг с другом, а двое лучших выходили в финал: в первом сезоне туда попали Эдгард Запашный и Евгений Дятлов, во втором – Николай Лукинский и Андрей Чернышов.

«Боксируют без шлемов – шлем вообще не особо защищает, – объяснял тренер Константин Копцев. – Спросите любого нейрохирурга: площадь удара из-за шлема распространяется на всю голову. Представьте, что вам надели ведро, а потом по нему как следует вломили».

Тренер Ашот Гаракян связывал отказ от шлемов решением продюсеров: «Медийные лица должны быть видны. Хотя Ливанов, когда у него первый фингал появился, все-таки маску надел».

В контрактах участников не прописывалась страховка – это очень удивляло иностранных телевизионщиков, которые подумывали купить лицензию на шоу. Кирилл Набутов вспоминал:

«В основном из критики были отзывы, что [организаторы] не жалеют здоровье людей. На каком-то из телевизионных рынков Первый канал представлял «Короля ринга». Может быть, в расчете, что кто-то будет лицензировать и захочет это [купить]. Кто-то из руководителей говорил, что подошли иностранцы и спросили: «Ребята, а как вы решаете вопрос страховок? Это же звезды, они дорогие». И тут наши слегка смутились, потому что, по-моему, о страховках разговора перед съемками не было».

При этом все бойцы проходили обязательные медицинские обследования. Андрей Болтенко рассказал: «У нас с этим делом, мне кажется, до сих пор в стране большие сложности. Одна страховка никогда не покроет возможные травмы и проблемы. Проводили медицинские обследования, потому что нам было важно, чтобы у людей не было патологий – такая страховка, что мы безрассудно не вводим человека в опасный для него эксперимент».

«Травм нет. А вот спина оказалась не готова, из-за физических нагрузок начались боли, – рассказывал Николай Лукинский. – Пока я с этим справляюсь».

Еще одна спорная зона – отсутствие весовых категорий, то есть против средневеса мог выйти полутяж. Из-за этого Отар Кушанашвили, которому выбивали зубы на тренировках, стал самым скандальным участником. После поражения от Гедиминаса Таранды он больше не выходил на ринг, проигнорировав звонки продюсеров. Его следующий соперник – Сергей Челобанов – автоматически выиграл, потому что Кушанашвили просто не приехал на съемки.

Кушанашвили возмущался из-за большой разницы с Тарандой в габаритах: «Трусом я не был никогда! Но я не хочу при 120 см роста [рост Кушанашвили – 1,77 м] и весе в 72 кг выходить на бой с Годзиллой из Токио. Я не могу оставить детей сиротами!»

Финал первого сезона комментировала Пугачева, а Запашный вышел на бой с тигром – и заработал миллион

Финал первого сезона Запашный – Дятлов проходил на малой спортивной арене «Лужников», Кирилл Набутов в прямом эфире комментировал поединок вместе с Аллой Пугачевой, а на трибуны даже продавались билеты.

По словам исполнительного продюсера Антона Гореславского, если в первом сезоне стоимость одного выпуска составляла около $300 тысяч, то финал стоил $700 тысяч.

Болтенко объяснил, что появление Пугачевой в финале – вопрос не денег, а интереса: «Потому что она хулиганка. Великая и по-настоящему рок-н-рольная певица. Мы хотели, чтобы комментировала женщина. Потому что сексистское разделение, что есть мужские и женские виды спорта, сейчас, слава богу, уже отсутствует. Тогда же всем казалось, что это отдельное мужское развлечение, поэтому решили, что это может быть неожиданной краской».

Если Запашный перед финалом тренировался дважды в день, то Дятлов почти не готовился из-за занятости сразу в трех проектах. На ринг Запашный вообще вышел с тигром Мартином: «А Дятлову я предложил льва напрокат. Пусть тоже с животным на ринг выходит». Дятлов ответил: «Нет, я ото льва отказываюсь! Я его боюсь. Может, с кошечкой выйду...»

«Самое сложное – ночь перед боем. Не спится, – вспоминал Евгений Дятлов. – Не до такой степени, что в панике находился, но было очень неприятно засыпать. Перед самим боем вдруг успокаивался. Не было в мыслях: «Зачем я в это ввязался?» Для меня это вообще внутренний праздник, чувство чего-то несбывшегося ранее».

Главный приз первого сезона в миллион рублей появился только в середине проекта. Запашный говорил , что в случае победы оплатит операцию ребенку, потому что насмотрелся на больных детей в больнице, пока лечил плечо. В 2008 году он рассказывал, как потратил выигрыш:

«Как победитель я получил нормальные деньги – Первый канал не обманул. Но, по сути, я ничего не заработал. Из полученных $37 тысяч 10% отдал тренерам, $16 тысяч – потратил на лечение, некоторую сумму отдал на благотворительность». Позже Запашный говорил, что подарил машину своей девушке – «по-моему, Mazda 3».

Евгений Дятлов, занявший второе место, получил ₽600 тысяч и «заболел адреналиновым голодом». Третьим стал Анатолий Журавлев. В финале второго сезона Николай Лукинский раздельным решением судей победил Андрея Чернышова. Главный приз – внедорожник. За второе место Чернышов получил мотоцикл Harley-Davidson.

В показательном поединке Лундгрен проиграл Тактарову, а на шоу приезжал даже Уилл Смит

Финал первого сезона разогревал показательный поединок между Дольфом Лундгреном и Олегом Тактаровым. Лундгрен вышел в халате с символикой СССР [он исполнял роль советского боксера Ивана Драго в «Рокки»] – Набутов представил его как «героя Советского Союза». Бой продлился все пять раундов по 1,5 минуты и завершился победой Тактарова по очкам.

Тактаров, которого объявили как «русского в Голливуде», в 2020 году вспоминал: «Сказка на Рождество. Я сказал Дольфу: «Лицо не задену, но по животу жалеть не буду – зрители не поймут. А ты делай, что хочешь». И он выдержал и пять раундов, и все удары по корпусу. Молодец! Он получил деньги – времена были тяжелые, а я – приглашение еще на два боя по ММА, на которых заработал больше, чем за все бои до этого. Но главное – красиво ушел, закрыв боевой гештальт».

После боя Лундгрен рассказывал, что в детстве страдал из-за астмы и был хилым, но потом попал в спорт. «Я тоже пару раз ему неслабо ударил. Так попал по печени! Поражен, что Олег настолько вынослив. Даже виду не показал, что ему больно. Он замечательно боксировал».

По слухам, организаторы хотели пригласить на шоу Майка Тайсона и устроить показательный бой между Марко Матерацци и Зинедином Зиданом – участниками главного скандала с удалением на ЧМ-2006. Андрей Болтенко это не подтвердил. По его словам, появление в проекте больших звезд, как Лундгрен или Смит – удачное стечение обстоятельств и интерес самих артистов:

«Они вот такие люди, в отличие от наших звезд – либо быстро говорят «да», либо быстро говорят «нет». По-моему, Смит был в Москве с визитом. Он человек, не чуждый боксу, приехал для промо фильма. Конечно, ему было приятно пообщаться с Владимиром Познером. Он согласился. То есть никого специально не приглашали, это не про гонорары».

По словам исполнительного продюсера Антона Гореславского, с Дольфом Лундгреном все-таки пришлось договариваться – тот запросил гонорар и Prime Jet в Москву и обратно с райдером для всей команды. Со Смитом получилось проще и без гонорара, но для записи интервью с ним специально сняли номер в гостинице на Тверской:

«Он нам выделил полчаса по продюсерским договоренностям в рамках промо фильма. Проявил себя как большой профессионал: пришел в оговоренное время, всем пожал руки, поулыбался, по делу говорил и ушел ровно через полчаса. Эталон работы большой звезды».

«Короля ринга» называли «чушью собачьей», пропагандой насилия и ругали за судейство

Спортивно-техническая часть логично вызывала вопросы у профессионалов, а комментатор Владимир Гендлин, по словам Андрея Болтенко, даже отказался от участия в шоу, сказав, что «это чушь собачья, а не бокс». Но была и более детализированная критика по другим направлениям.

«Однажды ночью мне позвонил Никита Джигурда, – вспомнил Кирилл Набутов. – Я спал – проснулся, поднял трубку. А оттуда безумный голос: «Меня засудили во втором раунде, ты же видел. Я же попал, там был нокдаун». Говорю: «Ты кто?» Отвечает: «Это Никита!»

Джигурда, который выступал в шлеме, болезненно воспринимал судейские решения и даже вызвал на бой журналиста Самвела Мирзояна из газеты «Жизнь», где про него вышел разгромный материал. Джигурда выиграл единогласным решением судей, а сам поединок разогревала его жена фигуристка Марина Анисина, которая выступила на искусственном льду прямо на ринге.

Некоторые судейские решения не понимали не только участники, но и зрители. Тренер Ашот Гаракян рассказывал: «Мне потом заслуженные тренеры с возмущением звонили: кто там судит эти бои? Мои ученики спрашивали, почему показывают такие бои, где победу присуждают неправильно? Есть чисто меркантильные причины. Скажем так: может ли сын против отца пойти?»

По словам журналистки Лидии Павленко-Бахтиной, Гаракян намекнул, что к бою с Игорем Ливановым Ивана Кокорина готовил заслуженный тренер СССР Константин Копцев, а в судейской бригаде сидел его сын Юрий. Гаракян вспоминал:

«Я посмотрел на реакцию зала, подошел к судьям и сказал, что так нельзя. В ответ один заявил: «Это мое мнение». Второй на меня обиделся. К счастью, уже на следующий день сидели другие судьи и бои оценивались правильно».

Еще один повод для критики – пропаганда насилия. Актер, а сейчас депутат Дмитрий Певцов возмущался : «Шоу «Король ринга» просто безобразно. Я считаю, это провокация, играющая на самолюбии актеров. Ничего общего со спортом или настоящими телевизионными программами эта мерзость не имеет».

Евгений Дятлов не согласился: «Пропаганда насилия – все художественные фильмы того времени, начиная с 90-х. Вот эти все «Бригады», фильмы, которые пришли с Запада, как «Крестный отец». Вот там чудовищная пропаганда насилия: убийство человека человеком просто как развлекалово. И у нас за этим все побежали, задрав штаны.

Какая пропаганда насилия в боксе, вы что? Другой вопрос, что тот, кто не обучен, многим рисковал. Может быть, если согласился участвовать, не понимая, куда его зовут – другой разговор. Но никакой пропаганды насилия не было. Провокация в каком-то смысле – да. Именно для тех, кто привык себя считать медийным человеком: везде лицо надо быстрее показать, даже если по нему бьют, а били совершенно неприкрыто, по-настоящему».

С Дятловым соглашался Анатолий Журавлев, который говорил, что этот проект – «чистый спорт». «2,5 критика что-то сначала писали, но это несерьезно, – рассказал о недовольстве шоу Андрей Болтенко. – Сокрушительных [телевизионных] рейтингов не было – был рейтинг обсуждения. То есть люди заметили проект и обсуждали. Он был дорогой по продакшену, потому что это сложная и масштабная история.

Думаю, она получилась скорее успешной. Проект получил ТЭФИ. Его обсуждали. Самое страшное – когда рейтинги есть, но тебя никто не обсуждает. Как я помню, не решились продолжать, поскольку возникло сочетание неочевидных рейтингов, высокой стоимости и, видимо, исчерпанного ресурса по звездам».

Какое наследие оставил «Король ринга»?

Сразу после «Короля ринга» Евгений Дятлов попал на вокальное шоу Первого канала – «Две звезды», где выступал в дуэте с Дианой Арбениной. А Николай Лукинский спустя много лет мог вновь оказаться на ринге – его вызывал Никита Джигурда:

«Он очень хотел. Видимо, думал, что я откажусь. Прошло уже 15 лет, я пенсионер. А я согласился. Он начал переносить сроки. А потом прислал справку. Почему-то на французском языке, что у него проблемы с плечом и он отказывается от боя. Думаю, он просто струсил».

Несмотря на недолгую жизнь и неоднозначную реакцию, «Король ринга» повлиял на профессиональную индустрию бокса и привлек внимание молодежи. В 2022 году Федерация бокса России говорила о возможности возродить шоу, но этого не случилось. Андрей Болтенко вспоминал об успехах:

«Увертюры, когда боксеры выходят, постановочные номера, клички, костюмы, спецэффекты, пиротехника – спортивные поединки начали проходить так же, хотя до этого все было довольно примитивно. Культура бокса изменилась как формат. Не только два человека дубасят друг друга на ринге, а еще важно, как они появляются, какая атмосфера, какая визуальная среда.

У проекта была популяризированная реакция, потому что спортивное сообщество сначала его не приняло. Невзирая на сомнительную спортивную составляющую, это вызвало большой интерес к боксу вообще. Привело к тому, что у детей появился интерес. Кумулятивно этот эффект спортивного сообщества был полезен».

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Фото: Первый канал