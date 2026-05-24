Усик после победы над Верховеном: «Рико, ты прекрасный боец. Был хороший бой. Правый апперкот – бам»

Александр Усик прокомментировал победу над Рико Верховеном .

«Египет, салам алейкум. Спасибо, для меня это очень важно. Рико, ты прекрасный боец. Команда, люблю тебя. Екатерина, моя жена, люблю тебя, ты моя жизнь. Был хороший бой. Правый апперкот – бам», – сказал после боя Усик.

Усик и кикбоксер Верховен провели бой за пояс WBC в тяжелом весе на турнире в Гизе. Усик победил техническим нокаутом в 11-м раунде.

