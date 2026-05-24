Усик после победы над Верховеном: «Рико, ты прекрасный боец. Был хороший бой. Правый апперкот – бам»

Александр Усик похвалил Рико Верховена.

Александр Усик прокомментировал победу над Рико Верховеном.

«Египет, салам алейкум. Спасибо, для меня это очень важно. Рико, ты прекрасный боец. Команда, люблю тебя. Екатерина, моя жена, люблю тебя, ты моя жизнь. Был хороший бой. Правый апперкот – бам», – сказал после боя Усик.

Усик и кикбоксер Верховен провели бой за пояс WBC в тяжелом весе на турнире в Гизе. Усик победил техническим нокаутом в 11-м раунде.

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Правый апперкот – бам
Судья руками вжух-вжух – победа
Жаль Рико! Наверное, такое до жути обидно
phantom_payne
Чек помогает сдержать обиду )

Рико в этом матче заработал больше, чем за всю карьеру в кике
phantom_payne
Напомнило анекдот:
Майк Тайсон выходит на ринг снова. Против него поставили самого сильного
боксера, но в последний момент выясняется, что тому стало страшно и он
на ринг не выйдет. Что делать? Публика ждет, нужен соперник. Смотрят, а
возле рынка стоит местный мясник.
Говорят ему:
- Отстоишь один раунд, получишь 500 тысяч зелени.
Тот согласился. Начинается бой. Тайсон бьет с правой, аперкот и т. д.
Мужик стоит весь раунд. Все в шоке. Ему говорят:
- Отстоишь еще раунд - получишь лимон....
Отстоял.
Все в ужасе. Предлагают:
- Отстоишь еще один - 3 лимона баксов.
Мужик:
- Нет, больше не могу, сейчас я его буду бить!
Такого позора я не помню в боксе...так позорно спасти Усика - это надо было умудриться
если к кому-то по бою могут быть претензии, то только к Усику
Рико хорошо подготовился, к сожалению сжег весь бензин к концу боя
судья с профессиональной точки зрения сработал правильно, Рико за последние 9 секунд не пропустил мимо головы ни одного удара, с таким весом, в таком состоянии, после стольких пропущенных в голову пускать его в 12-й раунд только на потеху публике, чтобы увидела "кровь"
а вот Усик с учетом своего ранга и Рико, проводившего второй бой по боксу - отвратительно
Давайте признаём, Усик подарил людям настоящее зрелище и эмоции, фанатам нервные качели и валидол, хейтерам такое сладкое и притягательное ощущение поражения, никто не остался равнодушным, смесь ликования и разорванных жоуп!!!
По строению предложений и речевым оборотам чувствуется, что будущий украинский политик!
Social Warrior
ну чувак как-бы только что отпахал немного, даже постановачный бой выматывает, там сейчас не до складных речей
Social Warrior
Сходи придумай I have a dream после 11 раундов бокса против 117 кг машины.
Позорище, кто пропустил - посмотрите запись, кикбоксёр вел 9-2 по раундам и судья решил остановить бой прямо во время гонга в конце 11 раунда
rozewood
Ты прежде чем людей звать, посмотри соседнюю новость с официальными оценками судьей-там была ничья перед 11-м) Как же у вас горит, Усик великий
devic33
Я бой смотрел, а с судьями все понятно, испугалась апсета и решили подстраховаться, слишком большие деньги замешаны
Смотрю народ бугуртит) А на что все рассчитывали? Что мешок побьёт Усика? Ребята это же постанова, задача украинца была не вырубить чувака до поздних раундов.
Вообще глупо серьезно обсуждать этот бой. Вы же не обсуждали избиение мага-дурачком Полом всяких мешков? Так и тут.
Vano from Tbilisi
Не неси ерунды плз. Не было и близко там постановы. Ну вот совсем не было.
Vano from Tbilisi
Наоборот от этого Рико только выигрыше, а теперь может раскрутить на бой с Дюбуа
Бокс умер сегодня. Запомните этот день
Петардо
Почему именно сегодня, а например не в бою Фьюри - Нганну или миллиона других подобных боёв? Если где-то поблизости от тебя есть прорубь, сходи, охлади))
JackD
Мне больше интересно, почему бокс не умер, когда прямо в Москве (еще до 2014 года) Кличко набивал (но не добивал) Поветкину?
То креститься неистово, то салями, то всю команду после боя перецеловал... Лицемер какой-то.
