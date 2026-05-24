Усик после победы над Верховеном: «Рико, ты прекрасный боец. Был хороший бой. Правый апперкот – бам»
Александр Усик похвалил Рико Верховена.
Александр Усик прокомментировал победу над Рико Верховеном.
«Египет, салам алейкум. Спасибо, для меня это очень важно. Рико, ты прекрасный боец. Команда, люблю тебя. Екатерина, моя жена, люблю тебя, ты моя жизнь. Был хороший бой. Правый апперкот – бам», – сказал после боя Усик.
Усик и кикбоксер Верховен провели бой за пояс WBC в тяжелом весе на турнире в Гизе. Усик победил техническим нокаутом в 11-м раунде.
Усик чуть не проиграл кикбоксеру с одним боем в карьере – от катастрофы спас рефери!
Да
Нет
У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?9045 голосов
Конечно
Нет
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Судья руками вжух-вжух – победа
Рико в этом матче заработал больше, чем за всю карьеру в кике
Майк Тайсон выходит на ринг снова. Против него поставили самого сильного
боксера, но в последний момент выясняется, что тому стало страшно и он
на ринг не выйдет. Что делать? Публика ждет, нужен соперник. Смотрят, а
возле рынка стоит местный мясник.
Говорят ему:
- Отстоишь один раунд, получишь 500 тысяч зелени.
Тот согласился. Начинается бой. Тайсон бьет с правой, аперкот и т. д.
Мужик стоит весь раунд. Все в шоке. Ему говорят:
- Отстоишь еще раунд - получишь лимон....
Отстоял.
Все в ужасе. Предлагают:
- Отстоишь еще один - 3 лимона баксов.
Мужик:
- Нет, больше не могу, сейчас я его буду бить!
Рико хорошо подготовился, к сожалению сжег весь бензин к концу боя
судья с профессиональной точки зрения сработал правильно, Рико за последние 9 секунд не пропустил мимо головы ни одного удара, с таким весом, в таком состоянии, после стольких пропущенных в голову пускать его в 12-й раунд только на потеху публике, чтобы увидела "кровь"
а вот Усик с учетом своего ранга и Рико, проводившего второй бой по боксу - отвратительно
Вообще глупо серьезно обсуждать этот бой. Вы же не обсуждали избиение мага-дурачком Полом всяких мешков? Так и тут.