Кроуфорд сделал прогноз на бой Усик – Верховен: «Усик будет делать все, что захочет»

Кроуфорд уверен в победе Усика против Верховена.

Теренс Кроуфорд сделал прогноз на поединок Александра Усика против Рико Верховена .

«Думаю, он [Усик] будет делать все, что захочет. В начале Рико будет жестким, но Усик с его боксерским опытом раскусит Верховена достаточно быстро. Нас ждет отличный бой», – сказал Кроуфорд.

Усик проведет поединок против Верховена 23 мая в Гизе. Следить за событиям боя можно в нашем онлайне .

