Александр Усик победил Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде

Усик победил Верховена нокаутом.

В Гизе прошел вечер бокса, который возглавил бой за пояс WBC в тяжелом весе между Александром Усиком (25-0) и Рико Верховеном (1-1). Усик победил техническим нокаутом в 11-м раунде – рефери остановил поединок с гонгом.

Верховен – кикбоксер и бывший чемпион Glory. Для него этот бой стал вторым по профи в боксе.

Для Усика этот поединок стал 25-м в карьере. Его рекорд – 25-0.

