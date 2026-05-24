Александр Усик победил Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде

Усик победил Верховена нокаутом.

В Гизе прошел вечер бокса, который возглавил бой за пояс WBC в тяжелом весе между Александром Усиком (25-0) и Рико Верховеном (1-1). Усик победил техническим нокаутом в 11-м раунде – рефери остановил поединок с гонгом.

Верховен – кикбоксер и бывший чемпион Glory. Для него этот бой стал вторым по профи в боксе.

Для Усика этот поединок стал 25-м в карьере. Его рекорд – 25-0.

Усик чуть не проиграл кикбоксеру с одним боем в карьере – от катастрофы спас рефери!

Сколько Усик и Верховен заработают за бой?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Комментарии

Какой позорной была остановка))
Судью за шкирку выкидывать из бокса.
Верховен просто красавчик, нет слов.
Ну он заработал сегодня на старость. Понять и не простить.
Согласен, судья тот ещё клоун. Верховен конечно превзошёл ожидания. Все думали, что он, дотронуться до Усика не сможет, а он всаживал так, что будь у него удар, хорошо поставлен, Усик середину не пережил бы. Жаль 12 раунд не увидели...
Что за ерунду я посмотрел ?
Как возможна такая остановка?
Посмотри бой Уордли -Паркер поэтому здесь все нормально
Защитник ранних остановок, ты камбеков не видел а боксе?
Кто-то очень сильно поднял на этой комедии. Очевидно, тянули как можно дальше.
Где надо и Усик включился, где надо и остановил судья.
Честный спорт, господа.
Всяко это было интереснее обнимашек с Махмудовым
Да не, тут не гони - комедия была только с остановкой, а так достойнейшая рубка от неустанного Рико, а растренерованный жирный Усик, явно словивший некислую звезду, не понимал что с этим довольно техничным бычарой делать. Вернее, понимал, пвтался нанизать апперкотом, но не прокатывало... пока Рико таки не устал в 11м раунде.

Скорее всего бы Ус в 12м закончил начатое, но реф решил спасти бокс от самого большого позора в истории))
Красивый купленный бой, что вам не нравится? Усика 11 раундов в школу бокса водили
Комментарий скрыт
так это дутый абсолют по милости англосакских хозяев
Не знаю даже, когда в последний раз такую бредятину видел, судья с ума сошел. Наверное, Усик добил бы его все равно, но тем не менее...
Верхувен легендарное что-то показал. Я еще не видел, чтобы кто-то с таким ростом и весом скакал 11 раундов по рингу, при этом выбрасывая серии на уровне кролика-энерджайзера.

Ус, который был на диво заплывшим и растренерованным, тоже охренел от такого поворота)) Пора таки заканчивать - с умного бокса перешел на "словить лицом и ударить сильнее", и уже был на грани.
Мужик просто творил историю на наших глазах, но судья не дал ему шанса
Какой шанс?🤣 В следующем раунде Рикки бы уже валялся без сознания или бы его угол на 12 не выпустил. Сказка закончилась😁
Какое-то позорище, даже хуже чем Фьюри - Нганну

Удачи Дане в развитии Zuffa, пора прекращать этот цирк арабов
Дане у котоого в Юфс такие же постановы?
Клоунада. Усик по раундам сливал раунда на 4. До гонга несколько секунд, Рико защищался, причины для остановки не было
Судья конечно конченный, но скорее всего бы в 11 раунде Усик отправил в ещё более глубокий сон Верховена. Верховену большой респект.
11 раунд закончился и Верховен довольно спокойно стоял на ногах
в 12-ом тогда уж.
сегодня, 16:34
