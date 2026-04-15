Рико Верховен: «Когда нанесу лучший удар, Усик упадет. Разница в весе между нами – около 20 килограммов»
Верховен уверен в победе над Усиком.
Рико Верховен высказался о бое против Александра Усика.
«Когда нанесу лучший удар, Усик упадет, потому что разница в весе между нами – около 20 килограммов. Он крепкий крузер, а я природный тяжеловес», – сказал Верховен.
Напомним, Усик и Верховен проведут бой на территории комплекса пирамид в Гизе. Поединок за пояс чемпиона мира по версии WBC состоится 23 мая.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Independent
Единственный плюс у голландца это бешеное кардио. Но и у Усика кардио очень хорошее. Я люблю Рико как фанат К1, но откровенно у него мизерные шансы против чемпиона в боксе
Разрешили удары ногами в бою, но мы об этом пока не знаем?
- Рико, внезапно, был спарринг-партнером по боксу у многих топов (Фьюри, Уайт). К примеру, в лагере Фьюри он был еще со времён его боя с Кличко мл.
- сейчас тренируется у Питера Фьюри, и до этого более десяти лет тренировался у него (!!!). Поверьте, база по боксу там давно имеется. Это не рандомный лоу-кикер каратист.
- тяжелее Усика на 15 кг. И это 15 кг мышц, а не как у Фьюри.
- менталка, безусловно, чемпионская.
В общем, Усик все равно победит. Но легко ему точно не будет. Возможно, будет очень сложно.