Рико Верховен: «Когда нанесу лучший удар, Усик упадет. Разница в весе между нами – около 20 килограммов»

Рико Верховен высказался о бое против Александра Усика .

«Когда нанесу лучший удар, Усик упадет, потому что разница в весе между нами – около 20 килограммов. Он крепкий крузер, а я природный тяжеловес», – сказал Верховен.

Напомним, Усик и Верховен проведут бой на территории комплекса пирамид в Гизе. Поединок за пояс чемпиона мира по версии WBC состоится 23 мая.

Усик объяснил, почему выбрал Верховена: «Он отличный боец, опасный парень. Хоть один раз я хочу сделать так, как мне хочется»