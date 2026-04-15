  Рико Верховен: «Когда нанесу лучший удар, Усик упадет. Разница в весе между нами – около 20 килограммов»
Рико Верховен: «Когда нанесу лучший удар, Усик упадет. Разница в весе между нами – около 20 килограммов»

Верховен уверен в победе над Усиком.

Рико Верховен высказался о бое против Александра Усика.

«Когда нанесу лучший удар, Усик упадет, потому что разница в весе между нами – около 20 килограммов. Он крепкий крузер, а я природный тяжеловес», – сказал Верховен.

Напомним, Усик и Верховен проведут бой на территории комплекса пирамид в Гизе. Поединок за пояс чемпиона мира по версии WBC состоится 23 мая.

Усик объяснил, почему выбрал Верховена: «Он отличный боец, опасный парень. Хоть один раз я хочу сделать так, как мне хочется»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Independent
Усику нужно пережить первые пару раундов. Что он и сделает без проблем, уверен. В боксе все равно мобильность и движения совершенно другие, чем в К1. Конечно, всегда есть вероятность пропустить один тяжёлый удар. Но Усик пропускал удары Тайсона и Джошуа, а у них удары более поставленные, чем у Рико, ведь они всю жизнь были заточены на работу руками.
Единственный плюс у голландца это бешеное кардио. Но и у Усика кардио очень хорошее. Я люблю Рико как фанат К1, но откровенно у него мизерные шансы против чемпиона в боксе
Сколько раундов в к2?
Может он выпустит один Хайкик машинально 😁
Фартануло Рико под конец карьеры, наверно получит самый большой гонорар в карьере.
Неплохая попытка привлечь внимание к бою. Рико и сам прекрасно знает, что Усик победил Джошуа и Фьюри дважды, а эти ребята - очень крупные супертяжи, сила удара там вполне себе, и почему то толком потрясти, не то что отправить в нокдаун у них не получилось. Там шансов у кикера немного: либо шальной удар, либо Усик толком готовиться не будет теп самый уроняв шансы, либо украинца все таки резко догонит возраст, хотя пока этого не замечается. В любом случае, уважение Верховену за то что принял новый вызов против абсолютного сильнейшего боксёра супертяжа
Да нет у него шансов никаких. Очередной фрик-бой в стиле Джошуа-Нганну. Если бы дрались по правилам кикбоксинга, то была бы однокалиточная победа в пользу голландца. А по правилам бокса бой закончится тогда, когда захочет Усик. В таком возрасте и на таком уровне резко перейди в другой вид спорта и дать конкурентный бой чемпиону можно только в том случае, если этот чемпион полгода бухал до выхода в ринг, как Фьюри в бою с Нганну. Будучи элитным футболистом ты не станешь чемпионом мира по волейболу. Хотя, казалось бы, какие проблемы, и там игра с мячом, и там. Кикбоксинг только кажется схожим, а на самом деле очень сильно отличается от бокса - разные стойки, дистанция, тренировки и т.п. Голландцу даже против боксёра из ТОП-30 было бы практически нереально победить.
Да ты сначала попади по нему!
>>Когда ударю его своим лучшим ударом
Разрешили удары ногами в бою, но мы об этом пока не знаем?
Усик прошел основной сюжет игры и начал брать опциональные миссии. Но даже сама игра-то не ахти, боссы слабые и уязвимые: то есть скиллы, но нет удара, то есть удар, но нет скиллов, - а дополнительные ветки и вовсе чисто для лута годятся, да пару мелких демонов пришибить мизинцем.
Шутки в сторону. Если на первый взгляд этот поединок выглядит выставочным и ярмарочным, то просто пара любопытных фактов:
- Рико, внезапно, был спарринг-партнером по боксу у многих топов (Фьюри, Уайт). К примеру, в лагере Фьюри он был еще со времён его боя с Кличко мл.
- сейчас тренируется у Питера Фьюри, и до этого более десяти лет тренировался у него (!!!). Поверьте, база по боксу там давно имеется. Это не рандомный лоу-кикер каратист.
- тяжелее Усика на 15 кг. И это 15 кг мышц, а не как у Фьюри.
- менталка, безусловно, чемпионская.

В общем, Усик все равно победит. Но легко ему точно не будет. Возможно, будет очень сложно.
