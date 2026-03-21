Тацуро Тайра: «Пояс UFC – мечта для всей Японии. Я обязан завоевать его»

Тацуро Тайра: пояс UFC – мечта для всей Японии, я обязан завоевать его.

Боец наилегчайшего веса UFC Тацура Тайра прокомментировал анонс титульного поединка против Джошуа Вана.

Ранее стало известно, что бой между Тайрой и Ваном пройдет в карде турнира UFC 327, который состоится 12 апреля в Майами.

«Это огромная мечта для всей Японии. Я выиграю этот бой ради наших болельщиков. Я обязан завоевать пояс UFC для Японии.

Ван – самый сложный соперник, с которым я когда-либо сталкивался, потому что у него очень сильная защита от тейкдаунов. Но я готов к любой ситуации. Возможно, это вообще лучший боец из всех, с кем я дрался. Особенно если учитывать его молодость, форму и энергию, которые у него сейчас есть.

Я уверен в своей ударке и в партере, поэтому хочу завершить бой сабмишеном. Но не знаю, как все сложится. Я сосредоточен только на том, чтобы финишировать его», – сказал Тайра.

Официально: Джошуа Ван проведет первую защиту титула наилегчайшего веса против Тацуро Тайры на UFC 327

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
Если сможет валить то скрутит, разобьет, замучит Вана, физуха мощная Тайры. Если не удастся перевести, то особо ничего не светит, слишком дубовый в стойке.
ну очень маловероятно. как-то он еще сыроват. и победа над морено не впечатляет, тот уже на явном спаде, а ван молодой чемпион на пике.
