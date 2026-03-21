Тацуро Тайра: пояс UFC – мечта для всей Японии, я обязан завоевать его.

Боец наилегчайшего веса UFC Тацура Тайра прокомментировал анонс титульного поединка против Джошуа Вана .

Ранее стало известно, что бой между Тайрой и Ваном пройдет в карде турнира UFC 327, который состоится 12 апреля в Майами.

«Это огромная мечта для всей Японии. Я выиграю этот бой ради наших болельщиков. Я обязан завоевать пояс UFC для Японии.

Ван – самый сложный соперник, с которым я когда-либо сталкивался, потому что у него очень сильная защита от тейкдаунов. Но я готов к любой ситуации. Возможно, это вообще лучший боец из всех, с кем я дрался. Особенно если учитывать его молодость, форму и энергию, которые у него сейчас есть.

Я уверен в своей ударке и в партере, поэтому хочу завершить бой сабмишеном. Но не знаю, как все сложится. Я сосредоточен только на том, чтобы финишировать его», – сказал Тайра.

