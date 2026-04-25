11

Леннокс Льюис: «Усик – достойный преемник. Он добился всего, многим пожертвовал»

Бывший чемпион мира по боксу Леннокс Льюис назвал Александра Усика своим преемником.

«Да, Александр – достойный преемник. Он великий чемпион, отличный человек, много тренируется. Он добился всего, многим пожертвовал. У него прекрасная семья, и он заслуживает всех похвал», – сказал Льюис.

Следующий бой Усика состоится 23 мая на территории комплекса пирамид в Гизе. Его соперником станет Рико Верховен.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sky Sports
logoАлександр Усик
logoбокс
logoЛеннокс Льюис
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Быть преемником Льюиса это нечто настолько легендарное, что даже звание линейного и абсолютного чемпиона меркнут рядом.
Вот теперь Усик точно пришёл к успеху. Выше уже некуда:)
Ответ Macren
А приемником он стал только потому что Льюис его так назвал? Или ещё что-то было?
Как-то кажется, что Льюис далёк от Усика настолько, чтобы никак не связывать их и не говорить о какой-то преемственности. В чём-то Усик сильнее Льюиса, зато будет зашквар в Египте.
Ответ lexx_sharingan
🤣🤣🤣🤣🤣🤣сильнее
Ответ ferz001
Тут можно много рассуждать... Но в чём-то Усик и сильнее - это факт
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Анонсирована UFC 6, релиз – 19 июня. Холлоуэй и Перейра – на обложке
вчера, 19:33Игры
UFC планируют бой Макгрегора и Холлоуэя в июле. Махачев и Гэрри подерутся в августе (журналист Хельвани)
вчера, 18:52
Иржи Прохазка: «Рассчитываю вернуться в промежутке с августа по октябрь. Соперник? Прямо сейчас два варианта – Коста и Анкалаев»
вчера, 18:14
Джошуа подтвердил, что подписал контракт на несколько боев
вчера, 16:14
Азизян считает, что UFC нужно устроить реванш Павловича и Волкова: «Что за бой вообще был? Александр убегал. Сергей просто поменяет тактику, и все»
вчера, 16:00
Джошуа 25 июля проведет поединок с албанцем Пренгой. Энтони и Фьюри подерутся в конце года – контракт подписан
вчера, 13:39
UFC анонсировали турнир в Белграде 1 августа
вчера, 13:26Фото
Вахитов считает Гана фаворитом поединка с Перейрой: «Шансы 70 на 30 в пользу Сирила. У него есть все»
вчера, 12:39
Тактаров – о Сталине: «Без него, возможно, меня бы сейчас в этом мире не было. Он был необходим для земной цивилизации»
вчера, 10:22
Вахитов – о Перейре: «Видно, что у него добавился лишний вес. Это не станет плюсом в ударной технике»
вчера, 09:16
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем