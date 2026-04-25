Леннокс Льюис: «Усик – достойный преемник. Он добился всего, многим пожертвовал»

Леннокс Льюис назвал Александра Усика своим преемником.

Бывший чемпион мира по боксу Леннокс Льюис назвал Александра Усика своим преемником.

«Да, Александр – достойный преемник. Он великий чемпион, отличный человек, много тренируется. Он добился всего, многим пожертвовал. У него прекрасная семья, и он заслуживает всех похвал», – сказал Льюис.

Следующий бой Усика состоится 23 мая на территории комплекса пирамид в Гизе. Его соперником станет Рико Верховен.

