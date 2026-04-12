Тайсон Фьюри победил Арсланбека Махмудова в Лондоне

В ночь на 12 апреля в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел поединок бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-2-1) и Арсланбека Махмудова (21-2).

Фьюри победил единогласным решением судей (120-108, 120-108, 119-109). Для него этот бой стал первым с декабря 2024-го, когда он проиграл судейским решением Александру Усику.

Махмудов к бою подходил на серии из двух побед.

Вечер бокса в Лондоне: Фьюри против Махмудова, Бенн – Прогрейс и другие бои