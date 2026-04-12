Тайсон Фьюри победил Арсланбека Махмудова в Лондоне

В ночь на 12 апреля в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел поединок бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-2-1) и Арсланбека Махмудова (21-2).

Фьюри победил единогласным решением судей (120-108, 120-108, 119-109). Для него этот бой стал первым с декабря 2024-го, когда он проиграл судейским решением Александру Усику.

Махмудов к бою подходил на серии из двух побед.

Вечер бокса в Лондоне: Фьюри против Махмудова, Бенн – Прогрейс и другие бои

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Незнаю в какой форме Фьюри. Победил заслуженно, но класс боксера Махмудова вызывает вопросы. Сплошные клинчи. 1,5 удара акцентированых за весь бой.

Красава конечно, выстоял. Но выглядел очень слабо. Я бы даже сказал никак.
А Фьюри, хз. Хорош конечно, но против супер топов будет тяжело. Обязан был финишировать.

P. S. Приятно когда мужики с уважением друг к другу относятся. Тут прям респект. Но вцелом бой скучный, тягомотина. Дальше UFC, там парни думаю зажгут 🔥
Ответ Konstantin PaZITIFFF
Тут странно что-то всерьёз пытаться сравнить. Изначально все знали, что у них разный уровень - они показали разный уровень. Чуда не случилось. Фьюри просто идёт за Джошуа, или ещё за каким денежным боем
Ответ MbIp
Я честно признаюсь дилетант в боксе. Смотрю топовые бои только. Вцелом считаю бокс как вид умирает уже давно.
Да, слышал что бойцы разного уровня. Но хоть что то Махмудов думал сделает. А он только вешался на Фьюри, клинчевал при этом регулярно получая по корпусу.
Как и говорил, время Фьюри давно позади. Махмудов абсолютно нулевой, как-то неловко было смотреть на его "бокс". Но Фьюри и от такого увальня умудрился несколько раз смачно пропустить. 200 раз попал, но даже до намёка на нокдаун дело не довёл, сила удара уже пенсионерская. Как он собирается побеждать топ-боксёров - загадка. Его уровень - реванш с Чисорой.
Ответ Андрей Радищев_1116875393
А есть топ-боксеры? Топ-боксер в этом весе, пожалуй, остался 1, но и ему уже 39 лет, и он уже дважды побеждал Фьюри. Кто сейчас моложе 30, кого мы знаем и можем назвать топом?
Ответ aruba69
ну там Итаума 21-летний чёта разбушевался. сначала за раунд срубил некогда крепкого Диллиана Уайта, а недавно финишировал Франклина, которого в карьере ещё никто досрочно не побеждал включая Джошуа. через бой он уже за пояс будет драться.
Один не может, второй не умеет..👊
Ответ Сергей Скляров
скорее один не хочет, другой не умеет. Фьюри как бы и надо было все 12 раундов пройти перед большим боем
А ведь кто-то за просмотр этого еще и деньги заплатил))
Странное зрелище было.
Ответ Eddie_Otto
С*раное
Махмудов мешок конечно. Все время на часы смотрел. Первые 2 раунда не пошли и он поплыл.
Данный бой, даже, текущую форму Фьюри не позволил оценить. На фоне Махмудова любой приличный боксер будет выглядить чемпионом мира.
Фьюри на классе, как и предполагалось.
Что это за пожилой Бембурбек?
Махмудов раньше гораздо больше напоминал боксёра, с поправкой конечно на уровень
в этом же бою в ринг вышел какой-то борец, а не боксер, техника на нуле, какие-то размашистые колхозные удары , попытка бороться в клинче и что смешно, попытка полностью провалена, в клинче Фьюри легко доминировал
