Тайсон Фьюри победил Арсланбека Махмудова в Лондоне
В ночь на 12 апреля в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел поединок бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-2-1) и Арсланбека Махмудова (21-2).
Фьюри победил единогласным решением судей (120-108, 120-108, 119-109). Для него этот бой стал первым с декабря 2024-го, когда он проиграл судейским решением Александру Усику.
Махмудов к бою подходил на серии из двух побед.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Красава конечно, выстоял. Но выглядел очень слабо. Я бы даже сказал никак.
А Фьюри, хз. Хорош конечно, но против супер топов будет тяжело. Обязан был финишировать.
P. S. Приятно когда мужики с уважением друг к другу относятся. Тут прям респект. Но вцелом бой скучный, тягомотина. Дальше UFC, там парни думаю зажгут 🔥
Да, слышал что бойцы разного уровня. Но хоть что то Махмудов думал сделает. А он только вешался на Фьюри, клинчевал при этом регулярно получая по корпусу.
в этом же бою в ринг вышел какой-то борец, а не боксер, техника на нуле, какие-то размашистые колхозные удары , попытка бороться в клинче и что смешно, попытка полностью провалена, в клинче Фьюри легко доминировал