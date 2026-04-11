«Знаю, что ты выступишь отлично». Майк Тайсон поддержал Фьюри перед поединком с Махмудовым
Майк Тайсон поддержал Фьюри перед поединком с Махмудовым.
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон поддержал Тайсона Фьюри перед поединком с Арсланбеком Махмудовым.
«Тайсон, поздравляю с возвращением. Я знаю, что ты выступишь отлично. Я буду там, буду смотреть и болеть за тебя, брат. Люблю тебя», – сказал Тайсон.
Поединок между Фьюри и Махмудовым пройдет 11 апреля в Лондоне. Начало турнира – в 20:00 по московскому времени.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Netflix Sports
