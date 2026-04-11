«Нокаут в седьмом или восьмом раунде». Леннокс Льюис считает, что Фьюри победит Махмудова досрочно

Леннокс Льюис считает, что Фьюри победит Махмудова досрочно.

Бывший чемпион мира по боксу Леннокс Льюис поделился ожиданиями от поединка между Тайсоном Фьюри и Арсланбеком Махмудовым .

«Это будет типичный бой Тайсона Фьюри – он выйдет и будет делать то, что захочет. Он очень ловкий, хорошо двигается, выбрасывает отличные комбинации. А еще он быстрый.

Думаю, он победит нокаутом в седьмом или восьмом раунде», – сказал Льюис.

Поединок между Фьюри и Махмудовым пройдет 11 апреля в Лондоне.

