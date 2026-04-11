Тайсон Фьюри: «Хочу провести как можно больше крупных боев. Пояса меня уже не интересуют»

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри объяснил решение возобновить карьеру.

«На этом этапе карьеры я просто хочу провести как можно больше крупных боев. Я уже выиграл все пояса, которые только можно было выиграть. Я, по сути, прошел эту игру. Пояса меня уже не интересуют.

Я хочу устроить бой с Энтони Джошуа, который должен был состояться еще 10 лет назад, но так и не случился. Сейчас у меня впереди большой поединок с Махмудовым – первый бой в Великобритании на Netflix, это будет крупное событие.

А что будет с третьим боем в этом году – пока неизвестно. Я рассчитываю провести три боя за год. Возможно, если наш бой с Джошуа получится конкурентным, то будет реванш. А если нет – посмотрим», – сказал Фьюри.

Поединок между Фьюри и Арсланбеком Махмудовым пройдет 11 апреля в Лондоне.

