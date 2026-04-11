Тайсон Фьюри: «Хочу провести как можно больше крупных боев. Пояса меня уже не интересуют»

Тайсон Фьюри объяснил решение возобновить карьеру.

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри объяснил решение возобновить карьеру.

«На этом этапе карьеры я просто хочу провести как можно больше крупных боев. Я уже выиграл все пояса, которые только можно было выиграть. Я, по сути, прошел эту игру. Пояса меня уже не интересуют.

Я хочу устроить бой с Энтони Джошуа, который должен был состояться еще 10 лет назад, но так и не случился. Сейчас у меня впереди большой поединок с Махмудовым – первый бой в Великобритании на Netflix, это будет крупное событие.

А что будет с третьим боем в этом году – пока неизвестно. Я рассчитываю провести три боя за год. Возможно, если наш бой с Джошуа получится конкурентным, то будет реванш. А если нет – посмотрим», – сказал Фьюри.

Поединок между Фьюри и Арсланбеком Махмудовым пройдет 11 апреля в Лондоне.

«Знаю, что ты выступишь отлично». Майк Тайсон поддержал Фьюри перед поединком с Махмудовым

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Ring Magazine
Ну да. С ярмарки, где разыгрываются пояса, ты уже уехал. Теперь осталось драться за бабки.
