Тайсон Фьюри: «Хочу провести как можно больше крупных боев. Пояса меня уже не интересуют»
Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри объяснил решение возобновить карьеру.
«На этом этапе карьеры я просто хочу провести как можно больше крупных боев. Я уже выиграл все пояса, которые только можно было выиграть. Я, по сути, прошел эту игру. Пояса меня уже не интересуют.
Я хочу устроить бой с Энтони Джошуа, который должен был состояться еще 10 лет назад, но так и не случился. Сейчас у меня впереди большой поединок с Махмудовым – первый бой в Великобритании на Netflix, это будет крупное событие.
А что будет с третьим боем в этом году – пока неизвестно. Я рассчитываю провести три боя за год. Возможно, если наш бой с Джошуа получится конкурентным, то будет реванш. А если нет – посмотрим», – сказал Фьюри.
Поединок между Фьюри и Арсланбеком Махмудовым пройдет 11 апреля в Лондоне.
«Знаю, что ты выступишь отлично». Майк Тайсон поддержал Фьюри перед поединком с Махмудовым