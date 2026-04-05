Деонтей Уайлдер победил Дерека Чисору в Лондоне

В ночь на 5 апреля в Лондоне прошел вечер бокса, который возглавил бой в тяжелом весе между Дереком Чисорой (36-14) и Деонтеем Уайлдером (45-4-1).

Уайлдер победил раздельным решением судей (115-111, 112-115, 115-113). Это его вторая победа судейским решением за карьеру.

Чисора в феврале 2025-го победил Отто Валлина и шел на серии из трех побед. Уайлдер в июне 2025-го нокаутировал Тайррелла Херндона.

Такое себе зрелище конечно. Будто бы пенсионеры за 50+ спустя 10 лет после завершения карьеры вышли в ринг за жирным чеком. Хотя порой напоминали себя прежних, но совсем редко.
Ответ Евгений Сидоров
Этим сбитым лётчикам выписывают жирные чеки??
Понятно что оба сильно просели, но бой интересный. Пробитый Уайлдер, неожиданно, выдержал страшный оверхенд) Бросается в глаза что Део совсем не бьет правой. Ну что же, может быть пришло время Джошуа-Уайлдер), тем более он был очень активен у ринга.
Део Красава! Поставил на него 7 касиков по кэфу 2.65😁
Ответ KASTALOMMM
А я рубасик хотел но что-то не поставил 😂
Ответ SEVEN_
Не надо вот про пенсионеров ) старики хорошую рубку выдали . Выложились
Лучше бы с Усиком договорился, думаю явно больше получил чем против 50 летнего Чизоры...
Ответ klimkamnev
Ты ничего не понимаешь
В случае победы он должен был получить жирный бой , скорее всего с Джошуа
Ответ zzzeeerrrooo
С Усиком, Джошуа с Фьюри
