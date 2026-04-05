Деонтей Уайлдер победил Дерека Чисору в Лондоне
В ночь на 5 апреля в Лондоне прошел вечер бокса, который возглавил бой в тяжелом весе между Дереком Чисорой (36-14) и Деонтеем Уайлдером (45-4-1).
Уайлдер победил раздельным решением судей (115-111, 112-115, 115-113). Это его вторая победа судейским решением за карьеру.
Чисора в феврале 2025-го победил Отто Валлина и шел на серии из трех побед. Уайлдер в июне 2025-го нокаутировал Тайррелла Херндона.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Материалы по теме
Рекомендуем
Рекомендуем
В случае победы он должен был получить жирный бой , скорее всего с Джошуа