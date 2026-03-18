Менеджер Усика: «Планировали бой с Уайлдером в США, но переговоры затянулись, а Деонтей согласился на бой с Чисорой»

Усик мог провести бой с Уайлдером.

Сергей Лапин, менеджер Александра Усика, объяснил, почему команда не смогла договориться о поединке с Деонтеем Уайлдером.

«Мы обсудили возможность поединка с Уайлдером и планировали, что он состоится в США. Но переговоры затянулись сильнее, чем мы ожидали.

Уайлдер согласился на бой с Чисорой. В боксе такое бывает – пока идут переговоры, появляются другие возможности», – сказал Лапин.

Бой Усика и Рико Верховена за титул WBC состоится 23 мая.

Менеджер Усика: «Было бы интересно провести бой Александра с Джоном Джонсом в США»