Менеджер Усика: «Планировали бой с Уайлдером в США, но переговоры затянулись, а Деонтей согласился на бой с Чисорой»
Усик мог провести бой с Уайлдером.
Сергей Лапин, менеджер Александра Усика, объяснил, почему команда не смогла договориться о поединке с Деонтеем Уайлдером.
«Мы обсудили возможность поединка с Уайлдером и планировали, что он состоится в США. Но переговоры затянулись сильнее, чем мы ожидали.
Уайлдер согласился на бой с Чисорой. В боксе такое бывает – пока идут переговоры, появляются другие возможности», – сказал Лапин.
Бой Усика и Рико Верховена за титул WBC состоится 23 мая.
Менеджер Усика: «Было бы интересно провести бой Александра с Джоном Джонсом в США»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing News
Волдыря понять можно, выбрал куда более легкие деньги
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем