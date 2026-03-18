  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  Менеджер Усика: «Планировали бой с Уайлдером в США, но переговоры затянулись, а Деонтей согласился на бой с Чисорой»
1

Менеджер Усика: «Планировали бой с Уайлдером в США, но переговоры затянулись, а Деонтей согласился на бой с Чисорой»

Усик мог провести бой с Уайлдером.

Сергей Лапин, менеджер Александра Усика, объяснил, почему команда не смогла договориться о поединке с Деонтеем Уайлдером.

«Мы обсудили возможность поединка с Уайлдером и планировали, что он состоится в США. Но переговоры затянулись сильнее, чем мы ожидали.

Уайлдер согласился на бой с Чисорой. В боксе такое бывает – пока идут переговоры, появляются другие возможности», – сказал Лапин.

Бой Усика и Рико Верховена за титул WBC состоится 23 мая.

Менеджер Усика: «Было бы интересно провести бой Александра с Джоном Джонсом в США»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing News
logoАлександр Усик
logoСергей Лапин
logoДеонтей Уайлдер
logoбокс
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Волдыря понять можно, выбрал куда более легкие деньги
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Менеджер Усика: «Было бы интересно провести бой Александра с Джоном Джонсом в США»
сегодня, 11:40
Александр Усик: «После смерти отца я заперся дома и три дня пил водку. Если бы не семья, не знаю, где бы сейчас был»
16 марта, 16:17
Александр Усик: «Не хочу драться с Итаумой, он молодой парень»
11 марта, 15:07
Рекомендуем
Главные новости
Порье – о захвате Махачева: «Сразу накрывает тьма»
13 минут назад
UFC Freedom 250 в Белом доме: Топурия – Гейджи, Перейра – Ган и другие бои
сегодня, 13:50
Карлос Пратес: «Я нокаутирую Маддалену. И никто не будет отрицать, что я должен драться за титул»
сегодня, 12:19
Менеджер Усика: «Было бы интересно провести бой Александра с Джоном Джонсом в США»
сегодня, 11:40
Гор Азизян: «В UFC не поменяют мнения, если Царукян будет просто набирать подписчиков. Будь у тебя 10 млрд подписчиков, там наплюют на это»
сегодня, 11:24
Мовсар Евлоев: «Буду ждать бой за титул, Волк уже отошел от последнего боя. Готов драться в мае»
сегодня, 11:18
UFC London: Евлоев против Мерфи, Пейдж – Паттерсон и другие бои
сегодня, 09:55
Алджамейн Стерлинг: «Мерфи – фаворит в бою с Евлоевым»
сегодня, 09:52
Колби Ковингтон: «Махачев и Топурия получают 5-10 млн за бой»
сегодня, 08:55
Ковингтон – о срыве боя Махачев – Топурия: «Я слышал, что Ислам запросил слишком много денег»
сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем