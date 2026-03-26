Усик назвал сильнейших панчеров, с которыми дрался: «Гассиев, Бриедис, Фьюри, Чисора и лошадь»

Усик назвал пять сильнейших панчеров.

«Мурат Гассиев , Маирис Бриедис , Тайсон Фьюри , Дерек Чисора и лошадь», – сказал Усик.

«Мурат Гассиев , Маирис Бриедис , Тайсон Фьюри , Дерек Чисора и лошадь», – сказал Усик.

Ранее Усик рассказывал, что в детстве лошадь разбила ему голову.

