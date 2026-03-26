Усик назвал сильнейших панчеров, с которыми дрался: «Гассиев, Бриедис, Фьюри, Чисора и лошадь»
Александр Усик назвал сильнейших панчеров, с которыми он встречался.
«Мурат Гассиев, Маирис Бриедис, Тайсон Фьюри, Дерек Чисора и лошадь», – сказал Усик.
Ранее Усик рассказывал, что в детстве лошадь разбила ему голову.
Джошуа: - "Кого ты лошадью назвал?") Серьёзно, Джошуа пробивает гораздо сильнее, чем Фьюри.
Да и Бриедис не сказать, что панчер. Но бой с ним был самым конкуретным у Усика, кмк
походу, Пострадал от матери-природы… 🤷♂️
