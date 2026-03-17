UFC London: Евлоев против Мерфи, Пейдж – Паттерсон и другие бои
В ночь с 21 на 22 марта в Лондоне состоится турнир серии Fight Night, который возглавит поединок полулегковесов Мовсара Евлоева (19-0) и Лерона Мерфи (17-0-1).
Другие бои главного карда:
● Люк Райли (12-0) – Майкл Асвелл (11-3);
● Майкл Пейдж (24-3) – Сэм Паттерсон (14-2-1);
● Иво Бараневски (2-0) – Остен Лейн (13-7);
● Роман Долидзе (15-4) – Кристиан Данкан (13-2);
● Кертис Кэмпбелл (1-0) – Дэнни Силва (10-2).
Начало основного карда не ранее 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч ТВ».
UFC опубликовали официальный постер поединка Евлоев – Мерфи
Мерфи – о поединке с Евлоевым: «Иду без страха. Что он может сделать со мной, чего еще не произошло?»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
