UFC London: Евлоев против Мерфи, Пейдж – Паттерсон и другие бои

В ночь с 21 на 22 марта в Лондоне состоится турнир серии Fight Night, который возглавит поединок полулегковесов Мовсара Евлоева (19-0) и Лерона Мерфи (17-0-1).

Другие бои главного карда:

● Люк Райли (12-0) – Майкл Асвелл (11-3);

● Майкл Пейдж (24-3) – Сэм Паттерсон (14-2-1);

● Иво Бараневски (2-0) – Остен Лейн (13-7);

● Роман Долидзе (15-4) – Кристиан Данкан (13-2);

● Кертис Кэмпбелл (1-0) – Дэнни Силва (10-2).

Начало основного карда не ранее 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч ТВ».

