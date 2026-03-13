7

Евлоев опроверг слухи об отмене боя с Мерфи: «С визой все отлично. Едем за победой»

Боец полулегкого дивизиона UFC Мовсар Евлоев опроверг слухи об отмене поединка против Лерона Мерфи.

Ранее появилась информация, что у россиянина возникли проблемы с получением визы в Великобританию.

«Не слушайте недостоверные источники. С визой все отлично. Едем за победой», – написал Евлоев в личном телеграм-канале.

Бой между Евлоевым и Мерфи состоится 21 марта в главном событии UFC London.

UFC опубликовали официальный постер поединка Евлоев – Мерфи

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал Мовсара Евлоева
logoМовсар Евлоев
logoЛерон Мерфи
logoMMA
полулегкий вес
logoUFC
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если он сольётся с этого боя, его тупо пнут как Мокаева
В наказание - матч по борьбе с Арманом?
Строго, но справедливо
Его могут слить даже за победу, если он не выступит ярко
В случае с Евлоевым есть куча повышенных рисков кроме визы
Но при этом победы ему!
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мерфи намерен нокаутировать Евлоева: «Как только эти костяшки коснутся подбородка Мовсара, все кончено»
17 февраля, 07:14
Стерлинг хочет стать запасным поединка Евлоев – Мерфи: «Мовсар – один из самых ненадежных парней промоушена. Сколько он боев сорвал?»
10 февраля, 13:42
Мовсар Евлоев: «Расстроен ли срывом боя с Пико? Никаких чувств из-за этого. Я потерял свой шанс еще во время анонса поединка с ним»
9 февраля, 15:00
Рекомендуем
Главные новости
