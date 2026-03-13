Евлоев опроверг слухи об отмене боя с Мерфи: «С визой все отлично. Едем за победой»

Мовсар Евлоев опроверг слухи об отмене боя с Лероном Мерфи.

Боец полулегкого дивизиона UFC Мовсар Евлоев опроверг слухи об отмене поединка против Лерона Мерфи .

Ранее появилась информация, что у россиянина возникли проблемы с получением визы в Великобританию.

«Не слушайте недостоверные источники. С визой все отлично. Едем за победой», – написал Евлоев в личном телеграм-канале.

Бой между Евлоевым и Мерфи состоится 21 марта в главном событии UFC London.

