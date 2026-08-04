  1. Спортс
  2. Бокс/MMA/UFC
  3. Новости

  4. Бо Никал проведет схватку с олимпийским чемпионом по борьбе Ширвани Мурадовым на турнире RAF в Москве

0
Бо Никал проведет схватку с олимпийским чемпионом по борьбе Ширвани Мурадовым на турнире RAF в Москве
Никал и Мурадов проведут схватку 5 сентября на турнире RAF в Москве.

Боец UFC Бо Никал и олимпийский чемпион по борьбе Ширвани Мурадов проведут схватку на турнире RAF в Москве 5 сентября.

41-летний Мурадов выиграл золото Олимпиады по вольной борьбе в 2008 году в Пекине. Никал до перехода в ММА становился трехкратным чемпионом NCAA в США.

Ранее RAF анонсировал на турнире в Москве схватки Хамзат ЧимаевТайрон Вудли, Юсуф РаисовМариф Пираев, Анатолий Малыхин – Пуйя Рахмани, Джордан Барроуз – Магомед Курбаналиев, Захид Валенсия – Ибрагим Кадиев.

«Одна схватка стоила дороже $100 тысяч». Как борьба затягивает звезд UFC – от Волкова до Шары

Опубликовал: Василий Осколков
Источник: RAF
logoUFC
logoБо Никал
logoШирвани Мурадов
logoMMA
logoRAF

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Раисов-Пираев крутая вывеска, хоть по грэпплингу и поинтересней было бы) Рахмани-Малыхин тоже топ
Все любители борьбы придут ради легенды Барроуза. Если бы соперником был еще Гедуев, то было бы шикарно
Интересные схватки намечаются👍
Интересно, сколько стоят билеты?
Почему-то хотелось бы на Гейджи посмотреть в РАФе. Понятно, что он на студентах скорее за счет скорости брал которая явно просела с возрастом, но глянуть бы интересно было
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Шара Буллет подписал контракт с борцовской лигой RAF
Колби Ковингтон и Белал Мухаммад устроили драку на пресс-конференции после RAF 11
Видео
Рекомендуем
Главные новости
Бывшая претендентка на пояс WBC перенесла операцию из-за кровоизлияния в мозг на спарринге
UFC Fight Night 284: Гамрот – Салкиллд, Нургожай – Лопес и другие бои
Драго vs Коуч на Top Dog 42
ВидеоСпортс"
Рефери Киселев – об ударах Гана в затылок Перейры: «Судя по ушибам, удар действительно пришелся в запретную пятисантиметровую зону»
Конор Макгрегор показал прооперированное колено: «Сезон возвращения начинается прямо сейчас»
Фото
Календарь боев в MMA и боксе в августе-2026
PFL Шарлотт: Баттл – Роста, Гольцов – Межиев, Молдавский – Каппелозза и другие бои
Хорхе Масвидаль: «Амосов – кошмар для Махачева»
Алекс Перейра: «План – остаться в тяжелом весе. Я хочу завоевать этот пояс»
Арман Царукян получит титульный бой в UFC, если победит Маурисио Руффи (Ариэль Хельвани)
Ко всем новостям
Последние новости
Рублев об игре в футбол с Нурмагомедовым: «Мяч проскользнул с такой скоростью, что я вообще не понял, что произошло. И тут Хабиб орет: «Кто это? Уберите его нафиг!»
Конор Макгрегор стал амбассадором киберспортивного клуба Aurora
Фото
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
Кино