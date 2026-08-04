Бо Никал проведет схватку с олимпийским чемпионом по борьбе Ширвани Мурадовым на турнире RAF в Москве
Никал и Мурадов проведут схватку 5 сентября на турнире RAF в Москве.
Боец UFC Бо Никал и олимпийский чемпион по борьбе Ширвани Мурадов проведут схватку на турнире RAF в Москве 5 сентября.
41-летний Мурадов выиграл золото Олимпиады по вольной борьбе в 2008 году в Пекине. Никал до перехода в ММА становился трехкратным чемпионом NCAA в США.
Ранее RAF анонсировал на турнире в Москве схватки Хамзат Чимаев – Тайрон Вудли, Юсуф Раисов – Мариф Пираев, Анатолий Малыхин – Пуйя Рахмани, Джордан Барроуз – Магомед Курбаналиев, Захид Валенсия – Ибрагим Кадиев.
«Одна схватка стоила дороже $100 тысяч». Как борьба затягивает звезд UFC – от Волкова до Шары
Опубликовал: Василий Осколков
Источник: RAF
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