Бо Никал проведет схватку с олимпийским чемпионом по борьбе Ширвани Мурадовым на турнире RAF в Москве

Никал и Мурадов проведут схватку 5 сентября на турнире RAF в Москве.

Боец UFC Бо Никал и олимпийский чемпион по борьбе Ширвани Мурадов проведут схватку на турнире RAF в Москве 5 сентября.

41-летний Мурадов выиграл золото Олимпиады по вольной борьбе в 2008 году в Пекине. Никал до перехода в ММА становился трехкратным чемпионом NCAA в США.

Ранее RAF анонсировал на турнире в Москве схватки Хамзат Чимаев – Тайрон Вудли , Юсуф Раисов – Мариф Пираев , Анатолий Малыхин – Пуйя Рахмани, Джордан Барроуз – Магомед Курбаналиев, Захид Валенсия – Ибрагим Кадиев.

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