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  4. Ислам Махачев: «Я не завершаю карьеру, это фейковые новости. Хочу драться еще несколько лет и побить все рекорды»

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Ислам Махачев: «Я не завершаю карьеру, это фейковые новости. Хочу драться еще несколько лет и побить все рекорды»
Махачев опроверг слухи о завершении карьеры.

Чемпион UFC Ислам Махачев заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшие годы.

«Я никогда не гнался за рекордами, но круто иметь такую победную серию [Махачев выиграл 16 боев подряд в UFC и сравнялся с Андерсоном Сильвой]. Чемпионы в последнее время проигрывают. Мы обсуждали это с командой. Кто-то потерял фокус, кто-то тренируется недостаточно жестко. В нашей команде нельзя так работать. Мы тренируемся жестче, чем кто-либо. Чемпион ты или нет, у всех одни и те же тренеры, которые нас нагружают.

Кто-то запускает фейковые новости, что я заканчиваю карьеру. Это неправда. Когда ты в форме, когда ты лучший боец мира – это невероятные чувства, которые невозможно получить за пределами спорта. Я продолжаю карьеру и хочу побить все рекорды, поэтому буду драться еще несколько лет», – сказал Махачев.

Следующий бой Махачев проведет 16 августа против Иэна Гэрри на UFC 330.

«Конор потратил все на алкоголь и наркотики, а Гэрри лучше молчать и тренироваться». Махачев наехал на ирландцев

Опубликовал: Василий Осколков
Источник: MMA Junkie
logoИэн Гэрри
logoКонор Макгрегор
logoUFC 330
logoMMA
logoUFC
logoИслам Махачев

Комментарии

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а вот это красавчик
Ислам вызывает только уважение
Если финиширует ирландца, то реально крут. Лично мне уже никакого боя с Моралесом не надо будет для доказательства крутости. Но если охота побить и Моралеса, то никто не против.
ОтветFizkultprivet
Если финиширует ирландца, то реально крут. Лично мне уже никакого боя с Моралесом не надо будет для доказательства крутости. Но если охота побить и Моралеса, то никто не против.
Да даже если проиграет
Волк, Оливейра, Порье, пояс во 2й весовой - он всем все давно доказал
Если бы не тот злосчастный нокаут имел бы сейчас заветный нолик и уже давно бы обогнал Хабиба по популярности. По достижениям он уже давно впереди
Ответedgarok
Если бы не тот злосчастный нокаут имел бы сейчас заветный нолик и уже давно бы обогнал Хабиба по популярности. По достижениям он уже давно впереди
Дело не в нолике, а в харизме и ауре. Тут Хабиб далеко впереди ,Ислам скромняга
Объективно Ислам еще пару лет, если без травм, может держать топ-уровень)
Еле 3-4 крутых боя и тогда на конюшню можно
Наш слонаря!
Ответ7jxgrj596v
Наш слонаря!
Сам ты слоняра, бивень!
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