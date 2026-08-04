Ислам Махачев: «Я не завершаю карьеру, это фейковые новости. Хочу драться еще несколько лет и побить все рекорды»

Махачев опроверг слухи о завершении карьеры.

Чемпион UFC Ислам Махачев заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшие годы.

«Я никогда не гнался за рекордами, но круто иметь такую победную серию [Махачев выиграл 16 боев подряд в UFC и сравнялся с Андерсоном Сильвой]. Чемпионы в последнее время проигрывают. Мы обсуждали это с командой. Кто-то потерял фокус, кто-то тренируется недостаточно жестко. В нашей команде нельзя так работать. Мы тренируемся жестче, чем кто-либо. Чемпион ты или нет, у всех одни и те же тренеры, которые нас нагружают.

Кто-то запускает фейковые новости, что я заканчиваю карьеру. Это неправда. Когда ты в форме, когда ты лучший боец мира – это невероятные чувства, которые невозможно получить за пределами спорта. Я продолжаю карьеру и хочу побить все рекорды, поэтому буду драться еще несколько лет», – сказал Махачев.

Следующий бой Махачев проведет 16 августа против Иэна Гэрри на UFC 330.

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