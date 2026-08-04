Боец UFC Дэнни Силва попал в больницу: «Половина людей после такого не выживает. Возможно, это мой последний танец»

Боец UFC Дэнни Силва попал в больницу с легочной эмболией.

Боец UFC Дэнни Силва провел трое суток в больнице из-за легочной эмболии. Об этом Силва рассказал в соцсетях.

«Возможно, это мой последний танец, не знаю. Две недели назад я думал, что у меня повреждено ребро, но не обращал на это внимания, как и любой боец. В пятницу я провел спарринг, сделал спринты. Моей команде понравилось, как я выглядел. Я не хотел оправдываться, но упомянул, что у меня болит левая рука и ребро. Моя команда сделала мне массаж.

В тот же вечер в восемь часов я пробежал три мили. На третьей миле мое тело начало отказывать, но я продолжал бежать, потому что не хотел сдаваться, а три мили должны были стать пустяком. Я вернулся домой, и у меня обнаружилась припухлость на левой стороне шеи и грудной клетки.

Мой хороший друг и врач посоветовал обратиться в отделение неотложной помощи, чтобы убедиться, что у меня не сердечный приступ. После девяти часов в приемном отделении, где мне делали ЭКГ и КТ, врачи сообщили плохие новости. У меня обнаружили множественные тромбы. Выяснилось, что в вене на шее образовался массивный тромб, часть которого оторвалась и переместилась в легкое, вызвав легочную эмболию. Эта новость изменила мою жизнь. Три ночи в больнице были ужасными.

Тот факт, что я продолжал спарринговать и был в такой хорошей форме, говорит, насколько я могу быть стойким перед лицом трудностей. Именно благодаря хорошей физической форме я смог выжить. Мне говорили, что 50% людей после такого не выживают. Возможно, именно тренировки, спарринги и постоянные усилия спасли мне жизнь.

Сейчас я еще многого не знаю. Меня наконец-то выписали из больницы, но мне нужно принимать лекарства еще пару месяцев. Это не первый раз, когда у меня случаются рецидивы.

Моим злейшим врагом всегда был я сам. Мой разум силен. Ужасно, когда что-то неподвластное твоему контролю пытается отвлечь тебя от твоей мечты. Я не сдамся, я лучше умру, как бы ужасно это ни звучало. Надеюсь, у бога есть план», – написал Силва в соцсетях.

Рекорд 29-летнего Силвы в ММА 11-2, в UFC он одержал три победы и потерпел одно поражение.

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