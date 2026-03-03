  • Спортс
3

Волкановски считает, что Холлоуэй заслужил реванш с Топурией: «Если Макс победит Оливейру, то как он может не получить титульный бой?»

Чемпион UFC Александр Волкановски считает, что Макс Холлоуэй должен драться за пояс легкого дивизиона.

«Если Макс победит Оливейру, то как он может не получить титульный бой? Я считаю, что он уже его заслужил. Его ждет бой за пояс – это очевидно», – сказал Волкановски.

Напомним, Макс Холлоуэй подерется с Чарльзом Оливейрой за пояс BMF в ночь на 8 марта.

Гангстерская разборка Холлоуэя и Оливейры – за пояс самого опасного ублюдка. Это мы смотрим

Оливейра готов пойти в размен с Холлоуэем: «Готов к этому дерьму»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Alexander Volkanovski
logoАлександр Волкановски
logoЧарльз Оливейра
logoUFC
logoMMA
logoМакс Холлоуэй
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Они по кругу друг с другом планируют драться ?)))
Потом Оливейра победит какого-нибудь Хукера и тоже будет достоин драться за пояс?))
Царукяна никак не хотят до титульника допускать)
Ответ You Gin
Так это мертвый вес, бойцы может и интересные, но все отлетят от Топурии легко, а Арману не хотят давать титульник
Все верно, если Макс победит, то явный претендент на титульный бой. Побиты Порье, Гетжи, Оливейра ( возможно ) . Насчет Царукяна это уже к руководству. Он в опале.
