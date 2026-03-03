Волкановски считает, что Холлоуэй заслужил реванш с Топурией: «Если Макс победит Оливейру, то как он может не получить титульный бой?»
Волкановски считает, что Холлоуэй заслужил реванш с Топурией.
Чемпион UFC Александр Волкановски считает, что Макс Холлоуэй должен драться за пояс легкого дивизиона.
«Если Макс победит Оливейру, то как он может не получить титульный бой? Я считаю, что он уже его заслужил. Его ждет бой за пояс – это очевидно», – сказал Волкановски.
Напомним, Макс Холлоуэй подерется с Чарльзом Оливейрой за пояс BMF в ночь на 8 марта.
Гангстерская разборка Холлоуэя и Оливейры – за пояс самого опасного ублюдка. Это мы смотрим
Оливейра готов пойти в размен с Холлоуэем: «Готов к этому дерьму»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Alexander Volkanovski
Потом Оливейра победит какого-нибудь Хукера и тоже будет достоин драться за пояс?))
Царукяна никак не хотят до титульника допускать)