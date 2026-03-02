Оливейра готов пойти в размен с Холлоуэем: «Готов к этому дерьму»
Оливейра готов зарубиться с Холлоуэем в центре октагона.
Экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра готов пойти в размен с Максом Холлоуэем.
«Несомненно, когда Макс сделает вот так [указывает пальцем на пол], я буду готов пойти в размен и выложиться на все 100%, чтобы узнать кто настоящий BMF. Эта заряжает, я готов к этому дерьму. Я докажу фанатам, что готов к этому титулу, просто показав самого себя», – сказал Оливейра.
Напомним, Оливейра и Холлоуэй подерутся за пояс BMF 8 марта.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
Да и стойкость Оливейры недооценивают. Он 4 раза проигрывал нокаутом в карьере, но в 48 боях. Это не так и много, учитывая какие рубки он закатывал.
До Топурии 10 лет в нокаут не падал.