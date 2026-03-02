11

Оливейра готов пойти в размен с Холлоуэем: «Готов к этому дерьму»

Оливейра готов зарубиться с Холлоуэем в центре октагона.

Экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра готов пойти в размен с Максом Холлоуэем.

«Несомненно, когда Макс сделает вот так [указывает пальцем на пол], я буду готов пойти в размен и выложиться на все 100%, чтобы узнать кто настоящий BMF. Эта заряжает, я готов к этому дерьму. Я докажу фанатам, что готов к этому титулу, просто показав самого себя», – сказал Оливейра.

Напомним, Оливейра и Холлоуэй подерутся за пояс BMF 8 марта.

Холлоуэй – о предстоящем поединке с Оливейрой: «Чарльз сдастся. Либо я вырублю его»

Чарльз Оливейра: «Хочу, чтобы мой отец вручал мне титул BMF. Без него меня бы здесь не было»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
11 комментариев
Надёжный план, прямо как швейцарские часы, наблюдали с Топурией
Ответ Dmitry Gorshkov
Надёжный план, прямо как швейцарские часы, наблюдали с Топурией
У Макса нет мощи Топурии.
Да и стойкость Оливейры недооценивают. Он 4 раза проигрывал нокаутом в карьере, но в 48 боях. Это не так и много, учитывая какие рубки он закатывал.
До Топурии 10 лет в нокаут не падал.
Ответ Proper Chels
У Макса нет мощи Топурии. Да и стойкость Оливейры недооценивают. Он 4 раза проигрывал нокаутом в карьере, но в 48 боях. Это не так и много, учитывая какие рубки он закатывал. До Топурии 10 лет в нокаут не падал.
Суть не в том, что 4 раза нокаутом проигрывал, а в том, что он в каждом бою пропускает тяжелые удары и падает, Чендлер, Порье, Гэтджи, Ислам, список можно продолжать бесконечно
Он реально не пробиваем 🤦‍♂️
Ответ Михаил Шушвал
Он реально не пробиваем 🤦‍♂️
У Холлуэя нет нокаутирующего удара, так что в начале бое нет ничего страшного чтобы войти с ним в размен
Ответ maxuser
У Холлуэя нет нокаутирующего удара, так что в начале бое нет ничего страшного чтобы войти с ним в размен
Ну Оливейра не обладает не пробиваемой челюстью , он постоянно на пятую точку приземляется ! 🤷‍♂️!
Мне понравилось лежать, уставиввшись безумным взглядом в потолок
Оливейра довольно хорошо бьёт.Но лучше бы он боролся
Не надо дядя
