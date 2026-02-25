Чарльз Оливейра: «Хочу, чтобы мой отец вручал мне титул BMF. Без него меня бы здесь не было»
Оливейра рассказал, кто вручит ему пояс BMF.
Чарльз Оливейра рассказал, кто вручит ему пояс BMF в случае победы над Максом Холлоуэем.
«Мой отец. Если бы он и мать не верили в меня и не поддерживали, ничего бы этого никогда не случилось. Меня бы здесь не было», – сказал Оливейра.
Бой за титул BMF между Оливейрой и Холлоуэем состоится 8 марта и возглавит турнир UFC 326.
Чарльз Оливейра: «Я не стану прятаться, если Холлоуэй захочет устроить рубку в центре октагона»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Он бы еще мать попросил вручить!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем