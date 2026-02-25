5

Чарльз Оливейра: «Хочу, чтобы мой отец вручал мне титул BMF. Без него меня бы здесь не было»

Оливейра рассказал, кто вручит ему пояс BMF.

Чарльз Оливейра рассказал, кто вручит ему пояс BMF в случае победы над Максом Холлоуэем.

«Мой отец. Если бы он и мать не верили в меня и не поддерживали, ничего бы этого никогда не случилось. Меня бы здесь не было», – сказал Оливейра.

Бой за титул BMF между Оливейрой и Холлоуэем состоится 8 марта и возглавит турнир UFC 326.

Чарльз Оливейра: «Я не стану прятаться, если Холлоуэй захочет устроить рубку в центре октагона»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
logoЧарльз Оливейра
logoUFC
logoМакс Холлоуэй
logoMMA
Он бы еще мать попросил вручить!
