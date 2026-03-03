Александр Усик: «После бокса хочу поработать на страну. Ниже президента Украины не пойду»

Усик снова хочет стать президентом.

Чемпион мира по боксу Александр Усик снова хочет стать президент Украины.

«Еще пару лет планирую боксировать. Потом хочу поработать на страну.

Мэром Конотопа? Нет, ниже президента не пойду», – сказал Усик в интервью блогеру Андрею Беднякову.

Год назад Усик заявил , что не видит себя украинским политиком. В 2023-м он обещал баллотироваться в президенты после завершения боксерской карьеры.

