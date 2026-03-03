79

Александр Усик: «После бокса хочу поработать на страну. Ниже президента Украины не пойду»

Усик снова хочет стать президентом.

Чемпион мира по боксу Александр Усик снова хочет стать президент Украины.

«Еще пару лет планирую боксировать. Потом хочу поработать на страну.

Мэром Конотопа? Нет, ниже президента не пойду», – сказал Усик в интервью блогеру Андрею Беднякову.

Год назад Усик заявил, что не видит себя украинским политиком. В 2023-м он обещал баллотироваться в президенты после завершения боксерской карьеры.

WBC санкционировал титульный бой Усика и Верховена

Новый бой Усика пройдет под открытым небом на фоне египетских пирамид. Как это возможно?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
Ну после комика может и боксер на такой должности поработать, потом можно бомжа взять
Ну после комика может и боксер на такой должности поработать, потом можно бомжа взять
После клоуна хоть потоп.
Ну после комика может и боксер на такой должности поработать, потом можно бомжа взять
Там есть уже боксёры,ещё похлеще...
Мир содрогнулся когда узнал преемника Зеленского. Им станет…
Мир содрогнулся когда узнал преемника Зеленского. Им станет…
Кличко
Мир содрогнулся когда узнал преемника Зеленского. Им станет…
Простой, советский...
У нас помню Дима Булыкин поскромнее был в свое время -- в муниципальные депутаты потешно метил
У нас помню Дима Булыкин поскромнее был в свое время -- в муниципальные депутаты потешно метил
Дима Булыкин вообще интересный персонаж. Много лет был советником президента "Локомотива", но никто так и не понял, чем он занимался и что советовал. Всё время нахождения на посту перманентно давал в СМИ интервью, обсуждая деятельность клуба как сторонний наблюдатель, будто он эксперт "МатчТВ", а не член аппарата управления.
Президент Конотопа?
Президент Конотопа?
Лишь бы не потоп!
один отбитый в мэры, другой в презики
и ведь праздновать будут, если так выйдет
ещё тогда шевченку министром спорта и гашека послом ЕС для полного комбо
один отбитый в мэры, другой в презики и ведь праздновать будут, если так выйдет ещё тогда шевченку министром спорта и гашека послом ЕС для полного комбо
Шевченка и так министр футбола и, судя по его повесточке, останавливаться на этом не намерен.
может он имел ввиду президентом конотопа
Не получится у него ... Там новый герой нации . Со "шлемом силы" всюду ходит . Народные массы , видя этого титана со шлемом , радостно визжат и готовы за него в огонь и в воду . И слоган у будущего президента Украины мощный : " Со шлемом - к светлому будущему !" ...
А тут боксер какой-то... И без шлема , понимаешь...
Вот это масштаб, сразу в президенты, это размах, уважаю.
А наши - мелочевка, все в депутаты прут по накатанной, ни шага влево, ни шага вправо. ))
Вот это масштаб, сразу в президенты, это размах, уважаю. А наши - мелочевка, все в депутаты прут по накатанной, ни шага влево, ни шага вправо. ))
С дзюдоистом страшно соревноваться.
Пзц, у комментаторов мозг сгнял. Спортсу пора делать огромную пометку ИРОНИЯ под такими новостями.
Дебаты Кличко и Усика не иначе как в ринге проводить.
Дебаты Кличко и Усика не иначе как в ринге проводить.
Биба и Боба
