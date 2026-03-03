Александр Усик: «После бокса хочу поработать на страну. Ниже президента Украины не пойду»
Усик снова хочет стать президентом.
Чемпион мира по боксу Александр Усик снова хочет стать президент Украины.
«Еще пару лет планирую боксировать. Потом хочу поработать на страну.
Мэром Конотопа? Нет, ниже президента не пойду», – сказал Усик в интервью блогеру Андрею Беднякову.
Год назад Усик заявил, что не видит себя украинским политиком. В 2023-м он обещал баллотироваться в президенты после завершения боксерской карьеры.
WBC санкционировал титульный бой Усика и Верховена
Новый бой Усика пройдет под открытым небом на фоне египетских пирамид. Как это возможно?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
и ведь праздновать будут, если так выйдет
ещё тогда шевченку министром спорта и гашека послом ЕС для полного комбо
А тут боксер какой-то... И без шлема , понимаешь...
А наши - мелочевка, все в депутаты прут по накатанной, ни шага влево, ни шага вправо. ))