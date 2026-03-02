2

WBC санкционировал титульный бой Усика и Верховена

WBC санкционировал защиту Усика против Верховена.

WBC санкционировал защиту Александра Усика в бою с Рико Верховеном.

«После тщательного рассмотрения вопроса WBC постановил санкционировать добровольную защиту титула чемпиона мира WBC в тяжелом весе Александра Усика против Рико Верховена.

На 63-м ежегодном конгрессе в Бангкоке WBC предоставил Усику право на добровольную защиту. Впоследствии в организацию поступила петиция с просьбой санкционировать бой с Верховеном», – сообщается в официальном заявлении WBC.

Ранее стало известно, что Усик и Верховен проведут бой на территории комплекса пирамид в Гизе. Поединок за пояс чемпиона мира по версии WBC состоится 23 мая.

Новый бой Усика пройдет под открытым небом на фоне египетских пирамид. Как это возможно?

Президент WBC Сулейман – о поединке Усик – Верховен: «Вопрос защиты титула пока не обсуждался»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм wbcboxing
Лец гет реди ту циркуууууус!
А я думал, что Джейк Пол это дно...
