WBC санкционировал титульный бой Усика и Верховена

WBC санкционировал защиту Усика против Верховена.

WBC санкционировал защиту Александра Усика в бою с Рико Верховеном .

«После тщательного рассмотрения вопроса WBC постановил санкционировать добровольную защиту титула чемпиона мира WBC в тяжелом весе Александра Усика против Рико Верховена.

На 63-м ежегодном конгрессе в Бангкоке WBC предоставил Усику право на добровольную защиту. Впоследствии в организацию поступила петиция с просьбой санкционировать бой с Верховеном», – сообщается в официальном заявлении WBC.

Ранее стало известно, что Усик и Верховен проведут бой на территории комплекса пирамид в Гизе. Поединок за пояс чемпиона мира по версии WBC состоится 23 мая.

