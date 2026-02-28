8

Бивол и Бетербиев исключены из рейтинга P4P по версии ESPN

Бивол и Бетербиев исключены из рейтинга P4P по версии ESPN.

Портал ESPN представил обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев были исключены из списка из-за неактивности.

Рейтинг лучших боксеров в мире по версии ESPN теперь выглядит так:

1. Александр Усик (24-0);

2. Наоя Иноуэ (32-0);

3. Джесси Родригес (23-0);

4. Шакур Стивенсон (25-0);

5. Давид Бенавидес (31-0);

6. Дзюнто Накатани (32-0);

7. Дэвин Хейни (33-0-1);

8. Джарон Эннис (35-0-);

9. Сауль Альварес (63-3-2);

10. Вирджил Ортис (24-0).

Артур Бетербиев: «Турки Аль эш‑Шейх сказал, что третий бой с Биволом состоится. Но где пройдет – не знаю»

Усику настолько не с кем драться, что он проведет бой... с кикбоксером. Чего?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ESPN
Бивол, конечно, при всем к нему уважении, уничтожил все. Я понимаю, что денег обоим заплатили как за всю предыдущую карьеру, но развлекаться можно было позже. Травма, понятно, но если у тебя травмы, что ты выпадаешь на год - освободи пояса
У чехов тряска забавная здесь)
Рекомендуем