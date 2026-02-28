Бивол и Бетербиев исключены из рейтинга P4P по версии ESPN.

Портал ESPN представил обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев были исключены из списка из-за неактивности.

Рейтинг лучших боксеров в мире по версии ESPN теперь выглядит так:

1. Александр Усик (24-0);



2. Наоя Иноуэ (32-0);



3. Джесси Родригес (23-0);



4. Шакур Стивенсон (25-0);



5. Давид Бенавидес (31-0);



6. Дзюнто Накатани (32-0);



7. Дэвин Хейни (33-0-1);



8. Джарон Эннис (35-0-);



9. Сауль Альварес (63-3-2);



10. Вирджил Ортис (24-0).

