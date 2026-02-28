Бивол и Бетербиев исключены из рейтинга P4P по версии ESPN
Бивол и Бетербиев исключены из рейтинга P4P по версии ESPN.
Портал ESPN представил обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев были исключены из списка из-за неактивности.
Рейтинг лучших боксеров в мире по версии ESPN теперь выглядит так:
1. Александр Усик (24-0);
2. Наоя Иноуэ (32-0);
3. Джесси Родригес (23-0);
4. Шакур Стивенсон (25-0);
5. Давид Бенавидес (31-0);
6. Дзюнто Накатани (32-0);
7. Дэвин Хейни (33-0-1);
8. Джарон Эннис (35-0-);
9. Сауль Альварес (63-3-2);
10. Вирджил Ортис (24-0).
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ESPN
Бивол, конечно, при всем к нему уважении, уничтожил все. Я понимаю, что денег обоим заплатили как за всю предыдущую карьеру, но развлекаться можно было позже. Травма, понятно, но если у тебя травмы, что ты выпадаешь на год - освободи пояса
У чехов тряска забавная здесь)
