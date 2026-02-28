Григорий Дрозд: «Верховен – нестандартный соперник для Усика. И в этом есть интрига»

Григорий Дрозд: Верховен – нестандартный соперник для Усика, в этом есть интрига.

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд отреагировал на анонс поединка между Александром Усиком и Рико Верховеном .

Ранее стало известно, что Усик и Верховен проведут бой на территории комплекса пирамид в Гизе. Поединок за пояс чемпиона мира по версии WBC состоится 23 мая.

«Для WBC главное – деньги и хайп. Они давно уже потеряли ориентиры и правила. Но бой интересный! Рико – легенда кикбоксинга, многократный чемпион мира, мировая звезда Glory. Он высокий, атлетически хорошо сложен, у него все в порядке с ударной техникой.

Я был удивлен его скоростью и функциональной готовностью, когда он дрался с Артемом Вахитовым . С удовольствием посмотрю. Это точно будет настоящий бой. Рико выйдет на ринг побеждать.

Он нестандартный соперник для Усика, и в этом есть интрига. Буду ждать поединок. И, конечно, буду болеть за Рико», – сказал Дрозд.

