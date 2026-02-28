5

Григорий Дрозд: «Верховен – нестандартный соперник для Усика. И в этом есть интрига»

Григорий Дрозд: Верховен – нестандартный соперник для Усика, в этом есть интрига.

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд отреагировал на анонс поединка между Александром Усиком и Рико Верховеном.

Ранее стало известно, что Усик и Верховен проведут бой на территории комплекса пирамид в Гизе. Поединок за пояс чемпиона мира по версии WBC состоится 23 мая.

«Для WBC главное – деньги и хайп. Они давно уже потеряли ориентиры и правила. Но бой интересный! Рико – легенда кикбоксинга, многократный чемпион мира, мировая звезда Glory. Он высокий, атлетически хорошо сложен, у него все в порядке с ударной техникой.

Я был удивлен его скоростью и функциональной готовностью, когда он дрался с Артемом Вахитовым. С удовольствием посмотрю. Это точно будет настоящий бой. Рико выйдет на ринг побеждать.

Он нестандартный соперник для Усика, и в этом есть интрига. Буду ждать поединок. И, конечно, буду болеть за Рико», – сказал Дрозд.

Артем Шашура
MMA.Metaratings.ru
да нет никакой интриги. Усик легко читает действия лучших из лучших боксёров.
Что ему кикбоксер? это просто смешно.
Ответ Vadim Vadim_1116553755
да нет никакой интриги. Усик легко читает действия лучших из лучших боксёров. Что ему кикбоксер? это просто смешно.
Там он читает действия боксеров потому что они боксируют)
А тут будет другая техника
Конечно Усик безоговорочно фаворит, но Рико ничего не теряет, будет драться без давления и может удивить)
Уайлдеру пришлось победит более чем в 30 боях без поражения что бы сразится за пояс чемпиона. Если вдруг Верховен каким то чудом выиграет то он тоже станет чемпионом по боксу. В каком дне находится бокс, что приходится такое устаивать
Ответ The suspect
Уайлдеру пришлось победит более чем в 30 боях без поражения что бы сразится за пояс чемпиона. Если вдруг Верховен каким то чудом выиграет то он тоже станет чемпионом по боксу. В каком дне находится бокс, что приходится такое устаивать
Уайлдер сидел на мешковой диете, мог гораздо раньше подраться за пояс. Тот Ломаченко уже во втором проф бою дрался за пояс, там тебя состояние бокса не смущало?)
Ответ The suspect
Уайлдеру пришлось победит более чем в 30 боях без поражения что бы сразится за пояс чемпиона. Если вдруг Верховен каким то чудом выиграет то он тоже станет чемпионом по боксу. В каком дне находится бокс, что приходится такое устаивать
Это проблемы Део, что он так долго до титула добирался, у него там первые 30 боёв сплошь челиксы с рекордом 15-10, 20-20 и тому подобное.
