Джонсон – о контракте Бенна с Zuffa Boxing на $15 млн: «Впервые слышу о нем. Но мы не знаем, сколько зарабатывают звезды UFC. Верю, что это хитрость Уайта»

Экс-чемпион UFC Джонсон признался, что не знает Конора Бенна.

Экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон отреагировал на подписание боксера Конора Бенна в Zuffa Boxing.

«Заплатят ли Конору Бенну $15 млн? Я впервые слышу о нем. Из того, что мне все говорят, это очень хороший боксер. Но зарабатывает ли Хамзат Чимаев столько? Или Илия Топурия? Мераб Двалишвили? Мы не знаем, потому что эти цифры всегда держатся в тайне. Я искренне верю, что это хитрость Даны Уайта», – сказал Джонсон.

Напомним, британский боксер Конор Бенн подписал контракт на один бой в Zuffa Boxing. Его оклад составит $15 млн. Совладелец промоушена – президент UFC Дана Уайт.

