Федор Емельяненко: «Махачев стал послом самбо в мире? Только рад. Он должен представлять свой вид спорта»

Емельяненко рад, что Махачев стал послом самбо в мире.

Федор Емельяненко не считает MMA и самбо конкурирующими видами спорта.

- Махачев стал послом самбо в мире. Как вы отреагировали на эту новость?

– Ислам – знаковая фигура в мире единоборств. Конечно, он выходец из самбо, который должен представлять свой вид спорта. Бить по слону. Я только рад.

- Считаю ли самбо и MMA конкурирующими видами?

– Знаете, мне приходится близко общаться с федерацией самбо, в том числе мировой. Никогда вопрос конкуренции не стоял. Почему-то в нас (MMA) видят конкурентов вольники, а не самбисты, – сказал Емельяненко в интервью Спортс’‘.

Сергей Фатеев стал главой Союза ММА России. Федор Емельяненко избран почетным президентом

Емельяненко – о мотивации: «У меня никогда не было с этим проблем. Желание тренироваться только разгоралось»