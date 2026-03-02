  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Федор Емельяненко: «Махачев стал послом самбо в мире? Только рад. Он должен представлять свой вид спорта»
1

Федор Емельяненко: «Махачев стал послом самбо в мире? Только рад. Он должен представлять свой вид спорта»

Емельяненко рад, что Махачев стал послом самбо в мире.

Федор Емельяненко не считает MMA и самбо конкурирующими видами спорта. 

- Махачев стал послом самбо в мире. Как вы отреагировали на эту новость?

– Ислам – знаковая фигура в мире единоборств. Конечно, он выходец из самбо, который должен представлять свой вид спорта. Бить по слону. Я только рад.

- Считаю ли самбо и MMA конкурирующими видами?

– Знаете, мне приходится близко общаться с федерацией самбо, в том числе мировой. Никогда вопрос конкуренции не стоял. Почему-то в нас (MMA) видят конкурентов вольники, а не самбисты, – сказал Емельяненко в интервью Спортс’‘.

Сергей Фатеев стал главой Союза ММА России. Федор Емельяненко избран почетным президентом

Емельяненко – о мотивации: «У меня никогда не было с этим проблем. Желание тренироваться только разгоралось»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
logoФедор Емельяненко
logoMMA
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Бить по слону?
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Махачев – о самбо: «Мы с Федором Емельяненко и Хабибом представляем этот вид спорта»
18 февраля, 16:14
Нурмагомедовы, Диаз, Емельяненко – кто самые успешные родные братья в ММА?
6 февраля, 17:53
Емельяненко объяснил причину трех поражений подряд: «Мы строили храм, поэтому было ополчение с той стороны. Духовная борьба»
23 января, 12:10
Рекомендуем
Главные новости
Богдан Гуськов проведет реванш с Яном Блаховичем 10 мая
вчера, 18:48
Том Аспиналл подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom
вчера, 18:40
Макс Холлоуэй: «Макгрегор есть Макгрегор. Надо быть полным идиотом, чтобы не принять бой с ним»
вчера, 18:14
Давид Бенавидес: «Буду охотиться за Биволом. Еще есть Бетербиев, Опетая и Канело»
вчера, 18:01
Бивол готов перейти в первый тяжелый дивизион: «Почему не попробовать?»
вчера, 17:35
Уайта попросили назвать «лицо UFC»: «Перейра и Топурия. Джонс по-прежнему лучший в истории»
вчера, 17:16
Макс Холлоуэй: «Победить Оливейру сабмишеном? Никогда не говори «никогда»
вчера, 15:46
IBF предоставила Биволу и Айферту дополнительное время для заключения контракта о бое
вчера, 14:50
Макс Холлоуэй: «Джонс хотел $10 млн за бой с Нганну. Бойцам нужно было встать на сторону Джона»
вчера, 13:14
Сергей Харитонов: «Гаджиев – паразит современных ММА. Натворил много дел»
вчера, 11:16
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем