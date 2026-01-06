22

Дядя Энтони Джошуа заявил, что боксер завершил профессиональную карьеру

Адедамола Джошуа, дядя бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что боксер завершил карьеру.

«Самое главное, что он ушел из бокса. Это нас радует, потому что всегда, когда он дерется, мы на эмоциях. Каждый раз, когда он оказывается в нокдауне, у нас словно сердце выскакивает из груди.

Все эти эмоциональные переживания – для нас слишком большая проблема. Теперь, когда он сказал, что уходит, несмотря на самые громкие овации, мы счастливы», – сказал Адедамола Джошуа.

36-летний Джошуа начал профессиональную карьеру в 2013 году. За это время он провел 33 боя – 29-4 (26 побед – нокаутом).

В декабре Джошуа победил Джейка Пола. Накануне Джошуа попал в ДТП, в результате которого погибли два его друга.

Что окружает страшную аварию, в которой чуть не погиб Джошуа?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: The PUNCH
