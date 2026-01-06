Дядя Энтони Джошуа заявил, что боксер завершил профессиональную карьеру

Адедамола Джошуа, дядя бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа , заявил, что боксер завершил карьеру.

«Самое главное, что он ушел из бокса. Это нас радует, потому что всегда, когда он дерется, мы на эмоциях. Каждый раз, когда он оказывается в нокдауне, у нас словно сердце выскакивает из груди.

Все эти эмоциональные переживания – для нас слишком большая проблема. Теперь, когда он сказал, что уходит, несмотря на самые громкие овации, мы счастливы», – сказал Адедамола Джошуа.

36-летний Джошуа начал профессиональную карьеру в 2013 году. За это время он провел 33 боя – 29-4 (26 побед – нокаутом).

В декабре Джошуа победил Джейка Пола. Накануне Джошуа попал в ДТП, в результате которого погибли два его друга.

