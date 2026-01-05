  • Спортс
  • Том Аспиналл: «Люди думают, что если я не заканчиваю бой за минуту, то значит я в дерьмовой форме»
Том Аспиналл: «Люди думают, что если я не заканчиваю бой за минуту, то значит я в дерьмовой форме»

Аспиналл пожаловался на отношение фанатов.

Чемпион UFC Том Аспиналл считает, что фанаты стали по-другому его воспринимать.

«Теперь все изменилось.

У меня было много быстрых побед, из-за чего люди думают, что если я не заканчиваю бой за минуту, то значит я в дерьмовой форме. Нет, мы просто равны, и мы боремся. Я еще не ударил соперника должным образом.

Ситуация изменилась. У меня есть много сильных сторон, не все плохо. Просто я стал немного толстокожим. Вам нужно это увидеть. Сирил Ган? Грязный ублюдок, ему просто нужно подстричь ногти», – сказал Аспиналл.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Tom Aspinall Official
