Том Аспиналл: «Люди думают, что если я не заканчиваю бой за минуту, то значит я в дерьмовой форме»

Аспиналл пожаловался на отношение фанатов.

Чемпион UFC Том Аспиналл считает, что фанаты стали по-другому его воспринимать.

«Теперь все изменилось.

У меня было много быстрых побед, из-за чего люди думают, что если я не заканчиваю бой за минуту, то значит я в дерьмовой форме. Нет, мы просто равны, и мы боремся. Я еще не ударил соперника должным образом.

Ситуация изменилась. У меня есть много сильных сторон, не все плохо. Просто я стал немного толстокожим. Вам нужно это увидеть. Сирил Ган? Грязный ублюдок, ему просто нужно подстричь ногти», – сказал Аспиналл.