  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Джо Роган: «Тяжелый дивизион сейчас в плачевном состоянии. Бойцов чемпионского уровня почти нет»
6

Джо Роган: «Тяжелый дивизион сейчас в плачевном состоянии. Бойцов чемпионского уровня почти нет»

Джо Роган: тяжелый дивизион сейчас в плачевном состоянии.

Комментатор UFC Джо Роган высказался о ситуации в тяжелой весовой категории.

«Тяжелый дивизион сейчас в плачевном состоянии. У нас есть Том Аспиналл, Сирил Ган. Джон Джонс, если он вообще решит снова драться. И Фрэнсис Нганну, если произойдет чудо и он вернется в UFC. На этом, по большому счету, все.

Больше нет по-настоящему убедительных бойцов чемпионского уровня. Фактически, на всей планете есть всего четыре-пять человек, которые реально соответствуют уровню титульной гонки в тяжелом весе», – сказал Роган.

Джо Роган сравнил Хабиба и Махачева: «Ислам на другом уровне. Он еще на одну ступень выше»

«Ган против Перейры за титул временного чемпиона». Пратес рассказал, какой бой хочет увидеть больше всего

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
logoДжон Джонс
logoСирил Ган
logoТом Аспиналл
logoФрэнсис Нганну
logoUFC
тяжелый вес (MMA)
logoДжо Роган
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джо Роган: «Аспиналл может больше не вернуться в октагон. У него серьезные проблемы с правым глазом»
вчера, 11:25
«Нганну победит Аспиналла, Попов не даст встать Павловичу, Рахмани переборет Волкова». Немков сравнил тяжеловесов PFL и UFC
6 декабря 2025, 12:55
Александр Волков: «Если Аспиналл ляжет на операцию, то рассмотрим бой с Ганом за временный пояс»
6 декабря 2025, 12:30
Главные новости
Исраэль Адесанья: «В бокс вы меня не затащите. У каждого есть своя цена, но мои требования вам не по карману»
20 минут назад
Илия Топурия предстанет перед судом по делу о домашнем насилии. Заседание состоится 7 января
сегодня, 10:50
Баутиста хочет пятираундовый реванш с Умаром: «Люди говорили мне: «Ты так его вымотал, что он даже давать интервью не мог»
сегодня, 10:30
Монсон назвал лучших бойцов ММА в 2025 году: «Чимаев, Ян и Махачев»
сегодня, 09:55
«У нас есть правило: если ты молодой, ты всегда неправ». Хабиб рассказал, как стал лидером своей команды
сегодня, 08:45
Мерфи – о следующем сопернике: «Либо Евлоев, либо Стерлинг. У них похожие стили, поэтому мне все равно»
сегодня, 08:20
Календарь боев в MMA и боксе в январе-2025
сегодня, 08:05
Холанд подарил Царукяну футболку с личным автографом
вчера, 18:20Фото
«Вы выиграли». Волков поддержал команду «Астана» после поражения в финале шоу «Звезды»
вчера, 18:05
Генри Сехудо и Юрайя Фэйбер в феврале проведут схватку по грэпплингу
вчера, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото