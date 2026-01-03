Джо Роган: «Тяжелый дивизион сейчас в плачевном состоянии. Бойцов чемпионского уровня почти нет»
Джо Роган: тяжелый дивизион сейчас в плачевном состоянии.
Комментатор UFC Джо Роган высказался о ситуации в тяжелой весовой категории.
«Тяжелый дивизион сейчас в плачевном состоянии. У нас есть Том Аспиналл, Сирил Ган. Джон Джонс, если он вообще решит снова драться. И Фрэнсис Нганну, если произойдет чудо и он вернется в UFC. На этом, по большому счету, все.
Больше нет по-настоящему убедительных бойцов чемпионского уровня. Фактически, на всей планете есть всего четыре-пять человек, которые реально соответствуют уровню титульной гонки в тяжелом весе», – сказал Роган.
