Джо Роган: «Аспиналл может больше не вернуться в октагон. У него серьезные проблемы с правым глазом»

Джо Роган: Аспиналл может больше не вернуться в октагон.

Комментатор UFC Джо Роган считает, что Том Аспиналл может завершить карьеру из-за последствий поединка с Сирилом Ганом .

Напомним, что Аспиналл встретился с Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный бой в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

«Аспиналл сейчас вообще не видит – у него до сих пор серьезные проблемы с правым глазом. Реальность такова, что он может больше не вернуться в октагон. Кто знает? Если ему сделают операцию на глаз, и что-то пойдет не так, и он не сможет видеть этим глазом…

Там какое-то повреждение сухожилий или что-то в этом роде. А глаза – это очень тонкая вещь, никогда не знаешь, чем все закончится. Если ты, конечно, не психопат вроде Майкла Биспинга , который провел 11 боев, будучи слепым на один глаз», – сказал Роган.

Аспиналл не вернется до полного восстановления: «Не собираюсь форсировать события. Все должно быть в порядке»

Обследование от 21 ноября показало у Аспиналла постоянную диплопию, двусторонний синдром Брауна и сильное нарушение периферического поля зрения