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Фрэнсис Нганну: «Хочу увидеть бой меня и Фьюри. Наше первый бой был близким»

Фрэнсис Нганну хочет второй бой с Тайсоном Фьюри.

«Сейчас я хочу увидеть бой Тайсона Фьюри и меня. Это все, что имеет значение.

Я думаю, что наш первый бой был довольно близким. Ожидал, что Александр Усик победит Фьюри, потому что в конце боя я не знал, кто станет победителем», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Фрэнсис Нганну хочет провести реванш с Тайсоном Фьюри

Фрэнсис Нганну: «После первого боя сложно отдать предпочтение не Усику, но я считаю, что Фьюри победит»4

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
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logoФрэнсис Нганну
logoТайсон Фьюри
logoАлександр Усик
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