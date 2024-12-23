Фрэнсис Нганну: «Хочу увидеть бой меня и Фьюри. Наше первый бой был близким»

Фрэнсис Нганну хочет второй бой с Тайсоном Фьюри.

«Сейчас я хочу увидеть бой Тайсона Фьюри и меня. Это все, что имеет значение.

Я думаю, что наш первый бой был довольно близким. Ожидал, что Александр Усик победит Фьюри, потому что в конце боя я не знал, кто станет победителем», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну .

Фрэнсис Нганну хочет провести реванш с Тайсоном Фьюри

Фрэнсис Нганну: «После первого боя сложно отдать предпочтение не Усику, но я считаю, что Фьюри победит»4