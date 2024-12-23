Даниэль Дюбуа: «Фьюри стоит завершить карьеру»
Даниэль Дюбуа считает, что Тайсону Фьюри стоит завершить боксерскую карьеру.
«У Фьюри была отличная карьера. Думаю, что ему пора остановиться. Не знаю, что ему делать дальше. Ему стоит завершить карьеру – это мое мнение», – заявил чемпион мира по боксу Даниэль Дюбуа.
Даниэль Дюбуа вызвал Александра Усика на реванш, Усик согласился
Дюбуа хочет драться с победителем боя Усик − Фьюри: «Я заслужил это, потому что победил Джошуа»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Seconds Out
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем