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Даниэль Дюбуа: «Фьюри стоит завершить карьеру»

Даниэль Дюбуа считает, что Тайсону Фьюри стоит завершить боксерскую карьеру.

«У Фьюри была отличная карьера. Думаю, что ему пора остановиться. Не знаю, что ему делать дальше. Ему стоит завершить карьеру – это мое мнение», – заявил чемпион мира по боксу Даниэль Дюбуа.

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Дюбуа хочет драться с победителем боя Усик − Фьюри: «Я заслужил это, потому что победил Джошуа»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Seconds Out
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