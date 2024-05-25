Вера и Фигейредо подерутся 3 августа (Марсель Дорфф)

Теги UFC MMA Дейвисон Фигейредо Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Стал известен следующий соперник Марлона Веры.

Журналист Марсель Дорфф утверждает, что Вера подерется с бывшим двукратным чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвисоном Фигейредо.

Бой пройдет 3 августа на турнире UFC Abu Dhabi.

Вера в марте проиграл единогласным решением Шону О’Мэлли.

Фигейредо в апреле победил удушающим приемом во втором раунде Коди Гарбрандта.

Вера вызвал Альдо после победы Жозе на UFC 301: «Давай попробуем снова?»

Двалишвили заявил, что подерется с О’Мэлли в Лас-Вегасе на UFC 306

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий