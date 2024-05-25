Вера и Фигейредо подерутся 3 августа (Марсель Дорфф)
Стал известен следующий соперник Марлона Веры.
Журналист Марсель Дорфф утверждает, что Вера подерется с бывшим двукратным чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвисоном Фигейредо.
Бой пройдет 3 августа на турнире UFC Abu Dhabi.
Вера в марте проиграл единогласным решением Шону О’Мэлли.
Фигейредо в апреле победил удушающим приемом во втором раунде Коди Гарбрандта.
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