Вера и Фигейредо подерутся 3 августа (Марсель Дорфф)

Стал известен следующий соперник Марлона Веры.

Журналист Марсель Дорфф утверждает, что Вера подерется с бывшим двукратным чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвисоном Фигейредо.

Бой пройдет 3 августа на турнире UFC Abu Dhabi.

Вера в марте проиграл единогласным решением Шону О’Мэлли.

Фигейредо в апреле победил удушающим приемом во втором раунде Коди Гарбрандта.

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