Реванш Фьюри с Усиком может пройти 12 октября (ESPN)

Александр Усик и Тайсон Фьюри могут провести второй бой в октябре.

Об этом рассказал руководитель государственного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх в интервью ESPN.

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Изначально планировалось, что осенью пройдет турнир, который возглавит поединок между Давидом Бенаведисом и победителем боя Дмитрия Бивола с Артуром Бетербиевым. Но из-за травмы последнего этот поединок пока невозможен.

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