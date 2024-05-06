Реванш Фьюри с Усиком может пройти 12 октября (ESPN)

Теги Александр Усик ESPN Тайсон Фьюри бокс Турки Аль эш-Шейх Бокс/MMA/UFC

Александр Усик и Тайсон Фьюри могут провести второй бой в октябре.

Об этом рассказал руководитель государственного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх в интервью ESPN.

Реванш Фьюри - Усик может открыть новый сезон бокса в Эр-Рияде.

Изначально планировалось, что осенью пройдет турнир, который возглавит поединок между Давидом Бенаведисом и победителем боя Дмитрия Бивола с Артуром Бетербиевым. Но из-за травмы последнего этот поединок пока невозможен.

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1 комментарий
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Ой , сначала бы этот бой прошёл)
Когда выйдут на ринг , тогда и поговорим))
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