Кроуфорд – Спенсу о вызове Фундоры: «Извини, приятель, тебе придется подождать в очереди и поработать»
Теренс Кроуфорд отреагировал на желание Эррола Спенса драться с Фундорой.
«Эррол, извини, приятель, тебе придется подождать в очереди, сэр.
Ты проиграл, теперь поработай, чтобы вернуться обратно», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.
Ранее Эррол Спенс бросил вызов Себастьяну Фундоре.
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