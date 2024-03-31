Кроуфорд – Спенсу о вызове Фундоры: «Извини, приятель, тебе придется подождать в очереди и поработать»

Теги Теренс Кроуфорд бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

Теренс Кроуфорд отреагировал на желание Эррола Спенса драться с Фундорой.

«Эррол, извини, приятель, тебе придется подождать в очереди, сэр.

Ты проиграл, теперь поработай, чтобы вернуться обратно», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.

Ранее Эррол Спенс бросил вызов Себастьяну Фундоре.

Себастьян Фундора: «Было бы здорово подраться со Спенсом, но я бы хотел поединок с Кроуфордом – лучшим бойцом мира»

Тим Цзю готов подраться с Кроуфордом и Спенсом после поражения от Фундоры

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1 комментарий
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Бокс закис во многом. Но в этом весе есть еще интрига! красивые бои! Жду точно! Главное без травм в лагере!
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