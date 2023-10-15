Томми Фьюри победил блогера KSI решением большинства судей

Теги бокс Томми Фьюри Бокс/MMA/UFC

14 октября в Манчестере (Великобритания) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет бой в первом тяжелом весе между Оладжиде Олатунжи (KSI) (1-1) и Томми Фьюри (10-0).

Томми Фьюри победил решением большинства судей (57-57, 57-56, 57-56).

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8 комментариев

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MakcuMka
Очень скучный и затянутый бой, победу подарили, реальный исход как минимум ничья.
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Maksmen1995
Украли бой у KSI, предпочтительнее выглядел.
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justburn
К слову, это они с -1 для Фьюри насчитали победу? Интересно, как
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ProLL
Оба, что KSI, что Фьюри выглядели мешками, но если для ютубера это простительно, то Фьюри же типа профессионал, но выглядел он против ютубера просто смехотворно. Жалею, что повелся на хайп и смотрел эту клоунаду.
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Костя Петров
Отобрать лицензию проф боксера у Фьюри, это какой то позор, КСА бил одну и ту же комбинацию весь бой, но Фьюри так и не подстроился, бедные зрители заплатившие за это деньги
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xQcoW
Игра была равна, играли….
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Kurt
А что люди ожидали от Фьюри? Что он как Джервонта Дэвис обрубит КСИ? Надо понимать, что Томми сам начинающий середнячок. Да и у КСИ хорошие физические данные, корявый и неудобный. С такими тяжело боксировать, пристреляться и вырубить тоже очень сложно без навыков и хорошего тайминга.
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justburn
Ответ MakcuMka
Очень скучный и затянутый бой, победу подарили, реальный исход как минимум ничья.
Да уж, KSI уперся в одну тактику, боясь получить навстречу, хотя сам же поднимал статистику Томми - всего 2 нокаута, давних, против людей с 0 побед и кучей поражений. Потому что нет такого опыта, поэтому не перестроился.
Диллион против Логана ещё хуже, 9 ударов с одной стороны за бой.
А вот ребята до них (Слим и Папи) показали настоящий бой, характер, навыки, респект.
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