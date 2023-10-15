Томми Фьюри победил блогера KSI решением большинства судей
14 октября в Манчестере (Великобритания) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет бой в первом тяжелом весе между Оладжиде Олатунжи (KSI) (1-1) и Томми Фьюри (10-0).
Томми Фьюри победил решением большинства судей (57-57, 57-56, 57-56).
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А вот ребята до них (Слим и Папи) показали настоящий бой, характер, навыки, респект.