ACA 162: Туменов против Палмера
Сегодня в Краснодаре пройдет турнира ACA 162.
В главном поединке вечера Биберт Туменов и двукратный чемпион PFL Лэнс Палмер подерутся за пояс в полулегком весе.
Основной кард.
Биберт Туменов (12-2)- Лэнс Палмер (23-6);
Абубакар Вагаев (21-4) – Мишель Празерес (27-4);
Азамат Керефов (16-0) – Осимхон Рахмонов (13-3);
Артем Фролов (16-6) – Клебер Соуза (23-15-1);
Андерсон Гонсалвес (12-4) – Олег Оленичев (17-8).
Прямую трансляцию турнира проведет официальный сайт промоушена. Начало основного карда в 20:10 по московскому времени.
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