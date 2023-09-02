ACA 162: Туменов против Палмера

Сегодня в Краснодаре пройдет турнира ACA 162.

В главном поединке вечера Биберт Туменов и двукратный чемпион PFL Лэнс Палмер подерутся за пояс в полулегком весе.

Основной кард.

Биберт Туменов (12-2)- Лэнс Палмер (23-6);

Абубакар Вагаев (21-4) – Мишель Празерес (27-4);

Азамат Керефов (16-0) – Осимхон Рахмонов (13-3);

Артем Фролов (16-6) – Клебер Соуза (23-15-1);

Андерсон Гонсалвес (12-4) – Олег Оленичев (17-8).

Прямую трансляцию турнира проведет официальный сайт промоушена. Начало основного карда в 20:10 по московскому времени.

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