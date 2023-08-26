Константин Ерохин нокаутировал в первом раунде Ивана Штыркова на турнире Hardcore Boxing

Теги Константин Ерохин Иван Штырков Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

В Москве состоялся турнир Hardcore Boxing. В соглавном событии прошел боксерский бой между Константином Ерохиным и Иваном Штырковым.

Ерохин нокаутировал Штыркова в первом раунде. Бой продлился 1 минуту 10 секунд.

Ерохин дебютировал в поединках по правилам бокса, а Штырков в марте-2023 проиграл Магомеду Исмаилову.

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3 комментария

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Александр Шарин
Левый боковой!
Правый прямой.
Домой.
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Аль Шинник
Кто-то смотрит эту хрень?
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dreamstep
Ерохин красавец, Ваньке удачи держать забор - это лучше получается.
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