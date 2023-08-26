Константин Ерохин нокаутировал в первом раунде Ивана Штыркова на турнире Hardcore Boxing
В Москве состоялся турнир Hardcore Boxing. В соглавном событии прошел боксерский бой между Константином Ерохиным и Иваном Штырковым.
Ерохин нокаутировал Штыркова в первом раунде. Бой продлился 1 минуту 10 секунд.
Ерохин дебютировал в поединках по правилам бокса, а Штырков в марте-2023 проиграл Магомеду Исмаилову.
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