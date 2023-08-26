Константин Ерохин нокаутировал в первом раунде Ивана Штыркова на турнире Hardcore Boxing

В Москве состоялся турнир . В соглавном событии прошел боксерский бой между и .

Ерохин нокаутировал Штыркова в первом раунде. Бой продлился 1 минуту 10 секунд.

Ерохин дебютировал в поединках по правилам бокса, а Штырков в марте-2023 проиграл Магомеду Исмаилову.

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