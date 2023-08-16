Йоанна Енджейчик уведомила UFC о завершении карьеры (MMA Fighting)

Теги UFC MMA Йоанна Енджейчик Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпионка UFC Йоанна Енджейчик подала документы о завершении карьеры.

Польская спортсменка объявила об уходе из спорта после поражения нокаутом от Вейли Жан в прошлом году. Однако девушка продолжала оставаться в пуле антидопингового агентства USADA и не уведомляла промоушен о выходе в отставку.

Ранее появилась информация, что Енджейчик может вернуться в октагон, чтобы сразиться за женский титул BMF. Но от этой идеи пришлось отказаться из-за травмы плеча, потребовавшей хирургического вмешательства.

35-летняя полька завершила карьеру с рекордом 16-5. Она пять раз защитила титул UFC в минимальном дивизионе.

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1 комментарий

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Anastasiia Khvorostova
Легенда
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