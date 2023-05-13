Александр Усик: «Из легенд хотел бы подраться с Джо Луисом и Майком Тайсоном»
Александр Усик назвал легендарных бойцов из прошлого, с которыми хотел бы провести бой.
«Назову несколько человек.
Первый – Джо Луис. Это один из лучших чемпионов-супертяжей за всю историю бокса. Для своего времени он был очень техничным и обладал сильным ударом.
Второй – Майк Тайсон. Скорость, мощь и неудержимость. Интересно было бы провести бой с подобным соперником», – сказал Александр Усик.
Александр Усик кратко описал каждого топового супертяжа
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