Александр Усик: «Из легенд хотел бы подраться с Джо Луисом и Майком Тайсоном»

Теги Джо Луис Майк Тайсон Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик назвал легендарных бойцов из прошлого, с которыми хотел бы провести бой.

«Назову несколько человек.

Первый – Джо Луис. Это один из лучших чемпионов-супертяжей за всю историю бокса. Для своего времени он был очень техничным и обладал сильным ударом.

Второй – Майк Тайсон. Скорость, мощь и неудержимость. Интересно было бы провести бой с подобным соперником», – сказал Александр Усик.

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2 комментария

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slipar
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