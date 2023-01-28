Аскар Аскаров подписал контракт с ACA

Бывший боец наилегчайшего веса UFC Аскар Аскаров оформил возвращение в лигу ACA.

С 2019 по 2022 год Аскаров дрался в UFC, проведя в промоушене пять боев (три победы, одна ничья, одно поражение).

В АСА (ранее ACB) Аскаров выступал до UFC на протяжении большей части карьеры. В этой организации он выиграл семь боев из семи.

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