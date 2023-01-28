Аскар Аскаров подписал контракт с ACA

Теги UFC ACA Аскар Аскаров Бокс/MMA/UFC

Бывший боец наилегчайшего веса UFC Аскар Аскаров оформил возвращение в лигу ACA.

С 2019 по 2022 год Аскаров дрался в UFC, проведя в промоушене пять боев (три победы, одна ничья, одно поражение).

В АСА (ранее ACB) Аскаров выступал до UFC на протяжении большей части карьеры. В этой организации он выиграл семь боев из семи.

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8 комментариев

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Aram Ambarsumyan
Жалко, очень жаль! Аскар мог бы подраться против таких ребят как Матеус Николау,или Брендон Ройвал! И если бы он их побил, 100% получил бы титульник! И я уверен что и Брендон был бы заинтересован в реванше!
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Нету Нету
Ничья с чемпионом Морено, на мой взгляд он лучше был в бою
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Николай Васильков
Сдался.
+6
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+6
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dn95hkhrt6
Ответ Juninho P.
Money
Думаю Belator дал бы такие же условия , а то и лучше … кажется мне что тут, что то другое
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Andrey Ivanov
Полнейший бред,в пол шаге от боя за титул и аса.Два шага назад сделал,видимо психологически не потянул,мешков бразилов то легче лупить будет.
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kras707
Один бой назад был в шаге от титульного поединка, а тут возвращение в АСА….эх
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уличный иуда
Дана Уайт:
"What are you doing here, taking us for boys?"
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Juninho P.
Money
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