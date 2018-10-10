Василий Уткин: «Бой Фергюсона с Хабибом многих бы разочаровал»

Журналист Василий Уткин заявил, что бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона не оправдал бы ожидания фанатов ММА.
«Не мне судить о тонкостях, но я совершенно уверен, что бой Фергюсона с Хабибом, каким бы он ни был, непременно многих бы разочаровал.
Это могло быть красиво и впечатляюще, но, скорее всего, было бы мощно и безжалостно – не исключено, что при этом еще и эффектно.
А с Гэтжи боем как таковым довольны все. Ну, результат только немного разлучил это единство. Если вам не понравился этот бой – значит, вы убедились, что бои вам вообще смотреть не стоит.
А я смотрю редко и именно за этим. Прекрасное бессонное утро», – рассказал Уткин.
Тони Фергюсон о поражении в бою с Гэтжи: «Дерьмо случается»
Хабиб – Джастину Гэтжи: «Я раньше выстрела не упаду. Мы еще повоюем»