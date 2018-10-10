Василий Уткин: «Бой Фергюсона с Хабибом многих бы разочаровал»

Журналист Василий Уткин заявил, что бой чемпиона в легком весе против Тони Фергюсона не оправдал бы ожидания фанатов ММА.

«Не мне судить о тонкостях, но я совершенно уверен, что бой Фергюсона с Хабибом, каким бы он ни был, непременно многих бы разочаровал.

Это могло быть красиво и впечатляюще, но, скорее всего, было бы мощно и безжалостно – не исключено, что при этом еще и эффектно.

А с Гэтжи боем как таковым довольны все. Ну, результат только немного разлучил это единство. Если вам не понравился этот бой – значит, вы убедились, что бои вам вообще смотреть не стоит.

А я смотрю редко и именно за этим. Прекрасное бессонное утро», – рассказал Уткин.

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