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    Хабиб: «Наслаждался, когда бил Конора по лицу. Получал удовольствие от каждого удара»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал про свои ощущения во время боя с Конором Макгрегором.

    «Я наслаждался, когда бил его по лицу. Очень приятно бить того, кто наговорил про вас много дерьма.

    Я получал удовольствие от каждого удара. Я сказал ему: «Давай поговорим». После второго или третьего раунда он произнес: «Это просто бизнес». Он пытался заставить меня расслабиться. «Это не спарринг – мы продолжим», – ответил я. Возможно, он не понял мой английский.

    После боя я немного потерял контроль над собой. Перед боем отец говорил мне: Расслабься, не слушай его. Просто делай свое дело». И когда мой отец хотел наказать меня за мое поведение после поединка, я сказал ему: «Эй, мы не говорили о том, что я должен делать после боя – только о том, что во время боя». Что случилось, то случилось», – сказал Нурмагомедов.

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