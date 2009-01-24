Хабиб: «Наслаждался, когда бил Конора по лицу. Получал удовольствие от каждого удара»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал про свои ощущения во время боя с Конором Макгрегором.

«Я наслаждался, когда бил его по лицу. Очень приятно бить того, кто наговорил про вас много дерьма.

Я получал удовольствие от каждого удара. Я сказал ему: «Давай поговорим». После второго или третьего раунда он произнес: «Это просто бизнес». Он пытался заставить меня расслабиться. «Это не спарринг – мы продолжим», – ответил я. Возможно, он не понял мой английский.

После боя я немного потерял контроль над собой. Перед боем отец говорил мне: Расслабься, не слушай его. Просто делай свое дело». И когда мой отец хотел наказать меня за мое поведение после поединка, я сказал ему: «Эй, мы не говорили о том, что я должен делать после боя – только о том, что во время боя». Что случилось, то случилось», – сказал Нурмагомедов.