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    Журналист ESPN Окамото: «Хабиб говорил, что избавит спорт от театральщины. Он врал»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Дональд Серроне Конор Макгрегор Макс Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

    Журналист ESPN Бретт Окамото заявил, что не хочет видеть немедленный реванш Хабиба и Конора.

    «Я не хочу видеть этот бой прямо сейчас. В октябре поединок Хабиба и Конора не получился конкурентным – он прошел в одну сторону. В легком весе есть много бойцов, которых я бы хотел увидеть против Хабиба.

    Вот еще что. Хабиб несколько лет, пока пояс был у Конора и он уходил в бокс, говорил: «Когда я выиграю титул, я не буду делать этого. Я буду драться со всеми претендентами по очереди. Я снова сделаю этот спорт спортом и избавлю его от театральщины».

    Он врал. Он сам выпрыгнул из клетки, получил отстранение и обсуждает теперь боксерский поединок с Флойдом.

    Как фанат, я говорю вам, что реванш Конора и Хабиба – это точно не то, что нам нужно сейчас. Мы можем посмотреть такой бой, но позже, в будущем.

    Сейчас, например, Конор может подраться с Холлоуэем, Порье или Серроне, а Хабиб должен встретиться с другими претендентами на титул в легком весе», – сказал Окамото.

    В октябре Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.

    Конор снова наехал на Хабиба, а тот уничтожил его пятью словами

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