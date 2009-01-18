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    Тренер Хабиба: «Ни один бой не сделает столько денег, сколько реванш с Конором. Я бы хотел такой поединок»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Хавьер Мендез Бокс/MMA/UFC

    Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес хочет, чтобы его боец провел реванш с Конором Макгрегором.

    «Рассматриваю этот бой с денежной стороны. Я бы хотел, чтобы следующий бой был денежным, а это несомненно поединок с Конором. Ни один бой в ММА не сделает столько денег, сколько реванш Хабиба и Конора. Вот почему я хочу этот бой, но у Хабиба, возможно, другие планы и желания. Возможно, Нурмагомедов хочет встретиться с Фергюсоном.

    Нужно дождаться 29 января и решение NSAC. Пока непонятно, будет ли отстранение от боев, будут ли бойцы оштрафованы. Но со своей стороны, я бы хотел реванш.

    Конор стал очень богат со своим виски. Слышал, дела у него идут просто фантастически. Он великолепный бизнесмен. 

    Я бы хотел, чтобы реванш состоялся на стадионе «Ковбойс» в Техасе (стадион вмещает от 80 до 105 тысяч зрителей в зависимости от мероприятия – Sports.ru). Будет и PPV, и все остальное. Стадион – подходящее место для такого шоу», – сказал Мендес.

    Первый бой Хабиба и Конора состоялся в октябре 2018 года – россиянин победил болевым приемом в четвертом раунде.

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