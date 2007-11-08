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    Емельяненко-младший: «Постараюсь и дальше развивать бренд «Александр Емельяненко»

    Теги Александр Емельяненко Бокс/MMA/UFC

    Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о своих планов после ухода из клуба «Ахмат».

    «Что касается других клубов, пока все в стадии переговоров. Возможно, вообще не буду брать на себя какие-то обязательства по сотрудничеству — буду стараться дальше развивать бренд «Александр Емельяненко».

    Сейчас есть очень много предложений от всяких организаций. Два боя по контракту с RCC. Буквально вчера с ними общались. В следующем году они планируют провести три турнира. Хочу подписать контракт на три боя в этих турнирах. RCC попросили эксклюзивные права, но мы договорились, что если между боями будет большой простой, я смогу выступать в других промоушнах.

    Только что разбирал почту — приглашают в Корею, США, много предложений из России. Но основная цель пока — выступление в RCC. Бой 15 декабря, конечно, в силе. Готовлюсь, буду бить своего оппонента», – сказал Александр.

    Рекорд Александра Емельяненко в последних шести боях – пять побед нокаутом и одна ничья. 15 декабря Александр встретится с Франсимаром Баррозу на турнире RCC.

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