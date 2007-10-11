Александр Емельяненко: «С удовольствием поспаррингую с Мамаевым и Кокориным»

Российский боец ММА Александр Емельяненко предложил Александру Кокорину и Павлу Мамаеву потренироваться с ним в зале.
«Если они проявляют такие боевые навыки, то нужно загонять их в спортзал – к боксерам, к бойцам по смешанным единоборствам. Пусть там практикуют свое мастерство.
Пусть приходят к нам в зал. С удовольствием с ними поспаррингую», – сказал Емельяненко.
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